Señales para saber si su hijo necesita de un fonoaudiólogo

Se estima que en Colombia el 30 por ciento de la población infantil en edades entre los 0 y los 3 años presenta problemas de aprendizaje, voz, habla, lenguaje, audición y/o deglución.



La fonoaudiología, justamente, es una disciplina que se encarga de prevenir, identificar y tratar estos problemas, que pueden afectar la comunicación, ya sea por causas como enfermedades o por alteraciones funcionales.



Y aunque cada niño es diferente y su proceso de aprendizaje es único, existen señales que pueden advertir a los padres de familia sobre algún problema relacionado con el habla o la audición que exige atención médica.

Marcela González, fonoaudióloga del Hospital Infantil Universitario de San José, afirma que si al nacer un bebé no llora, no succiona bien o se atora con la alimentación o presenta fisura labiopalatina o síndromes se debe buscar ayuda profesional.



Más adelante, si el pequeño no sonríe, no balbucea, no juega con sus labios o no mira a las personas que le hablan, puede ser señal de un problema auditivo.



“Los niños entre los 6 meses y 1 año deben pronunciar algunas sílabas y decir ‘mamá’ o ‘papá’. Igualmente, si después de los 2 años no dicen mínimo 50 palabras puede ser señal de que existe algún problema”, apunta la especialista.



En una edad mayor, otras señales de alerta para los padres son cuando el bebé no demuestra intención de comunicarse con las demás personas, omite o agrega sonidos a las palabras cuando habla, presenta dificultades para aprender a leer o escribir adecuadamente, no identifica los objetos y su uso, y manifiesta que escucha mal o escucha la televisión a volumen alto.



Asimismo, hay que estar pendiente de otras pistas que dan los niños, como masticar con la boca abierta, necesidad de tomar líquido para tragar el alimento, tos, atragantamiento o ahogo al comer; dificultades para hablar con fluidez o tartamudeo con frecuencia; o si manifiesta que siente pitos en los oídos.Una intervención a tiempo puede servir para evitar o tratar retrasos y trastornos del lenguaje, fonológicos y fonéticos y otras dificultades mayores relacionadas con la comunicación.

Consejos para los padres

Es importante hablar claro y pronunciar bien las palabras frente a los niños, ellos imitan su entorno.



Emplear y transmitir correctos modelos lingüísticos, incluyendo las expresiones de sentimientos y sensaciones.



Realizar una audiometría mínimo cada año para conocer y seguir el estado de la audición.



SALUD

* Con información del Hospital Infantil Universitario San José