Crean en Barranquilla dispositivo para clasificar lesiones cerebrales

Un grupo de investigadores de la Universidad del Norte de Colombia anunció este martes que lograron desarrollar un dispositivo que permite detectar de manera temprana la presencia de lesiones cerebrales a partir de las proteínas presentes en la sangre.

El centro universitario dijo en un comunicado que el profesor del departamento de Medicina, Pedro Villalba, desarrolló junto con su equipo de estudiantes la plataforma que detecta a partir de muestras de plasma sanguíneo, la presencia de dos proteínas específicas que están relacionadas con las lesiones cerebrales. "Este dispositivo brindará a los profesionales de la salud información más clara sobre los pacientes que han sufrido trauma craneoencefálico", explicó Villalba.



Villalba destacó la importancia del dispositivo, especialmente para casos de accidentes de tránsito que involucran a motociclistas que no utilizan el casco de protección y a conductores que no usan el cinturón de seguridad. "Tras recibir a un lesionado, los profesionales de la salud evalúan su estado mediante la escala de Glasgow, que mide cualitativamente la respuesta visual, motora y verbal del herido, pero esta, por sí sola, no siempre lleva al diagnóstico más acertado", agregó el investigador.



También agregó que puede haber pacientes que no reciben un diagnóstico apropiado tras las primeras horas de su accidente y eso reduce la posibilidad de un buen tratamiento. Planteó que aunque la escala de Glasgow es parte del procedimiento tradicional en casos de accidente craneoencefálico, esta no puede identificar el deterioro neuronal, por lo que se requería una herramienta sencilla que diera más información para clasificar mejor a los pacientes accidentados y hacerles un seguimiento apropiado.



El dispositivo fue desarrollado a partir de un polímero altamente conductor, enriquecido con partículas de diamante, convertido en una tirilla medidora, como las que tienen los glucómetros. "Solo que en vez de glucosa, esta tirilla cuantifica la presencia de las proteínas S100beta y óxido nítrico sintasa, que se hacen presentes en la sangre tras el traumatismo", explicó el profesor Villalba, quien presentó el dispositivo en la conferencia de la Material Research Society, en Boston.



Este evento anual busca resaltar los nuevos materiales y tecnologías que se crean globalmente para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo que el experto estuvo compartiendo los adelantos de su investigación.



