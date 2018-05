¿A quién piensa usted que debe confiarle su salud?

Las Entidades Prestadoras de Salud, EPS, no gozan de mucha popularidad en Colombia. No en vano, la cifra demuestra que el 2017 cerró con unos 140.000 procesos cursando en la Rama Judicial, todos relacionados con algún reclamo en mejoras a la prestación de servicios médicos en el país.

Este tipo de escenarios, sumado a una tendencia nacional de invertir en bienestar y salud, han llevado a varias entidades a apostarle a planes y servicios complementarios que facilitan y mejoran la visita al médico.



Adquirirlos es muy sencillo, además, los precios y beneficios son cada vez más asequibles para todos los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, las EPS están autorizadas para vender este tipo de portafolios bajo la figura de plan complementario. El cobro se realiza igual que el descuento obligatorio y los servicios son muy similares a los de la medicina prepagada pero con menores costos.



Entidades como la Nueva EPS ofrece este tipo de figuras. Se llama Plan de Atención Complementaria (PAC) que a la fecha ya cuenta con una cobertura en 14 ciudades del país, con servicios de fácil acceso, una red preferencial de prestadores y atención a domicilio.



“Con el PAC nuestros afiliados cuentan con un portafolio de servicios integral. Este garantiza a las personas que no cuenten con capacidad de pago para tener una medicina prepagada y que tienen la intención de mejorar las condiciones de atención en salud (hotelería y de ciertos servicios adicionales), soportados en una red mucho más amplia de beneficios”, señala José Mauricio Rincón, gerente del plan de atención complementaria de la entidad.



Este modalidad tiene un costo aproximado de $116.000 mensuales y dan acceso directo a 15 especialidades, incluida medicina alternativa, orientación médica telefónica y atención domiciliaria las 24 horas, asistencia en viaje en el exterior, entre otros. Los afiliados a esta entidad pueden adquirir el plan de manera sencilla, ya que no requiere trámites ni tiene límite de edad.

¿Es fácil tener prepagada?

Muchas entidades se han especializado en estos servicios, contando con centros de salud exclusivos para sus afiliados y una serie de planes para toda la familia. Además, cuentan con una red de especialistas y convenios que mejoran la experiencia de los usuarios y les permite un acceso ilimitado de atención en todas las ramas de la medicina.



Coomeva, una de las entidades que ofrece este tipo de portafolios, cuenta con programas pensados en cubrir al bebé desde su gestación, planes para adultos mayores, atención médica a domicilio, servicios prehospitalarios y programas de salud oral.



“La comodidad es la premisa básica de nuestros servicios. Que el paciente acceda de manera sencilla y rápida a toda una red de especialistas y que tenga una libre elección, donde puede escoger a su médico o la institución en la que será atendido”, señala Jorge Alberto Zapata Builes, gerente general de Coomeva Medicina Prepagada.



Otro de los aspectos a tener en cuenta es en el ámbito empresarial, ya que “varios estudios han demostrado que las compañías que brindan beneficios a sus colaboradores son más productivas en todas las áreas”, asegura Colmédica.



Es por esto que esta entidad presenta el plan Esmeralda Ambulatorio de Colmédica Medicina Prepagada, se convierte en una gran alternativa que complementa el Plan de Beneficios en Salud (anteriormente POS) de los colaboradores de su empresa y las familias.



Este plan cuenta con tarifas desde $1.582 diarios por persona, acceso directo a más de 100 especialidades y subespecialidades médicas a nivel nacional, servicios domiciliarios, odontología preventiva, entre otros. No tiene límite de edad para afiliarse, por lo que es ideal para los padres y abuelos de los empleados. Además, cuenta con herramientas como el App Colmédica para evitar traslados innecesarios y brindar la posibilidad de ver y escuchar a un profesional de la salud desde su dispositivo móvil las 24 horas del día y agendar sus citas médicas en los Centros Médicos Colmédica.



También, hay opciones como los planes que ofrece Medisanitas que pueden resultar muy cómodas en precio y cobertura. Tiene presencia en más de seis ciudades y en otras tiene atención a través de la red de urgencias de la EPS o puede ofrecer reembolso a sus usuarios.



El plan Colsanitas tiene una red de atención en más de 50 ciudades e incluye acceso a médicos en todas las especialidades. En ambas opciones los usuarios tienen cobertura internacional, derecho a exámenes diagnósticos y la posibilidad de adquirir un plan individual o colectivo para la familia.



El costo está relacionado con los planes, las edades de los pacientes y los factores de riesgo generales de la población. Lo importante es que antes de adquirirlo se revisen muy bien las coberturas, la antigüedad necesaria para cada servicio (algunos piden 3 o 4 meses de permanencia para acceder a ellos) y los beneficios extra como convenios y descuentos en otras entidades afiliadas.



La vigilancia de estas entidades corre por cuenta de la Superintendencia de Salud, que se encarga de monitorear que se cumplan todas las normas de calidad y servicio en la prestación del servicio, por lo que ante cualquier queja o reclamo es allí a donde el paciente debe dirigirse.

Aseguradoras en el juego

Los seguros de hospitalización son otra fórmula a la que se puede acudir a manera de inversión en salud y prevención. Con esta figura, la entidad que el paciente escoja para comprar su póliza, regresará el dinero de los gastos de hospitalización por accidente o enfermedad, tratamiento hospitalario, intervención quirúrgica (incluyendo los honorarios del médico, anestesiólogo, enfermera, etc.), entre otros, que no estén cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).



“Este es un de contrato de seguros que solo las compañías de seguros legalmente autorizadas por la Superintendencia Financiera pueden comercializarlos. Así que antes de comprar una, es importante revisar que sea una compañía acreditada”, señalan voceros de comunicaciones de Fasecolda, entidad que agrupa a las aseguradoras del país.



Este tipo de seguros se pueden adquirir en su modalidad de cobertura familiar, pólizas colectivas que se toman a través de empresas, cooperativas o fondos de empleados y de forma individual. Para suscribirse es importante realizar el trámite ante una aseguradora reconocida, y revisar muy bien que el cubrimiento sea a nivel internacional. Además, que el reembolso de los gastos se realice de manera automática y que este tipo de procesos no resulten difíciles para el paciente. Este tipo de figuras deben responder por gastos hospitalarios, costos de los médicos, coberturas ambulatorias y exámenes especializados de diagnósticos.



EL TIEMPO