Compañía y amistades, las mejores medicinas en la vejez

La compañía y las amistades pueden ser la mejor medicina en la vejez. Por eso, lo más importante que deben hacer los hijos para cuidar adecuadamente a sus padres cuando ya son ancianos es relacionarse con ellos o facilitarles espacios donde puedan compartir con los demás.



Esta es la principal recomendación del médico geriatra con especialización en Cuidado Paliativo Diego Fernando González. “La soledad enferma y causa muerte”, afirma, y dice que las principales quejas de sus pacientes son, justamente, el aislamiento y que no los tengan en cuenta.

Es claro. Los médicos y cuidadores pueden cumplir su misión como controlar las enfermedades, ayudarles a tomar sus medicamentos a tiempo, cocinar sus alimentos, asear el hogar o lavar su ropa. Pero nada hará sentir mejor a la persona que contar con cariño y gente a su alrededor.



Una llamada todos los días, una conversación honesta y prolongada, más allá del “¿cómo estás?”, en la que el hijo o el nieto les cuenten a sus viejos su vida diaria o hablen sobre cualquier tema puede ser más importante y reconfortante para el alma que encontrar a una persona que permanezca todo el día a su lado, pero que no le genere un vínculo verdadero.



De acuerdo con estudios citados en el libro ‘Cumplir años sin hacerse viejo’, del médico e investigador Rudi Westendorp, experto en envejecimiento y catedrático de medicina geriátrica en Copenhague, los ancianos que suelen recibir visitas y hacer contactos con amigos o familiares tienen una mejor calidad de vida, se sienten más vitales y satisfechos.



El doctor González Torres recomienda que si un anciano decide quedarse a vivir en su casa, pero totalmente aislado, lo mejor que pueden hacer los hijos es sugerirle vincularse a un club de jubilados o participar de actividades con otros, como las que ofrecen la mayoría de alcaldías y gobernaciones del país. Pero, si esto no es posible, lo mejor entonces es procurar que viva en lugares donde pueda compartir con otras personas.



Gloria Herrera de Palacios tiene 80 años y vive en Chía, en un lugar construido y diseñado especialmente para personas mayores. Allí tiene un apartamento en el que se pueden quedar a dormir sus hijos y sus nietos, y participa de actividades diarias con los demás habitantes del lugar, como juegos de mesa, charlas y películas. Quienes viven allí tienen sus propios apartamentos, cuentan con asistencia para el aseo de sus casas y con enfermeras que les ayudan, por ejemplo, con las medicinas y otros asuntos médicos. Su hija afirma que su madre es independiente y que fue ella misma quien decidió vender su casa y organizar su nueva vida.

A moverse

Varios geriatras consultados explican que la actividad física es clave para sentirse bien. Por esto, es un error cuando los hijos limitan a sus padres mayores. Una cosa es acomodarles espacios para reducir probabilidades de accidentes y generar seguridad, como fijar barandas en los baños o quitar las alfombras para evitar caídas, y otra impedir que hagan por sí mismos lo que sí están en condiciones de hacer.



Geriatras explican también que la autonomía y la independencia son fundamentales para que los ancianos puedan sentirse a gusto consigo mismos y con el paso de los años. Saber que son capaces es importante para ellos, claramente. Si tienen limitaciones visuales o auditivas, deben salir acompañados; pero si pueden caminar, subir y bajar escaleras, y prepararse un café, no existen razones para impedir que lo hagan por sí solos.



La otra equivocación que cometen muchas veces los hijos o sobrinos con sus padres es que los infantilizan. Los ancianos no son niños. Como lo afirma González, “no entienden que la persona está cumpliendo un ciclo de vida, que requiere cierto apoyo, pero no es igual a decir que es un niño, tiene que tratarse como una persona adulta con algunas características diferentes”.



Otro aspecto fundamental es que tengan actividad intelectual, ayudarles a resolver crucigramas o leerles, si no ven bien, intentar sudokus o pensar en inscribirlos a un curso de algo nuevo que quieran aprender.



Los hijos deben aprovechar al máximo a sus padres mayores para que les enseñen de la vida y deben evitar tratarlos como si no pudieran vivir, como si no hubieran aprendido de la vida los suficiente para saber qué hacer en ciertos momentos. Son tan sabios que, como afirma el geriatra, la mayoría ya no le temen a la muerte.

¿Quién es un adulto mayor?

El geriatra Diego Fernando González explica que se consideran parte de la tercera edad todas las personas mayores de 60 años. El cuerpo sufre transformaciones como cambios auditivos, visuales, cardiacos o pulmonares, propios del envejecimiento, que pueden ser cuidados por un médico para que a los 80 años funcionen lo mejor posible.



González afirma que el 10 por ciento de la población colombiana actual es mayor de 60 y se espera que, para el 2050, esta cifra sea del 20 por ciento.



CATALINA GALLO

Para EL TIEMPO