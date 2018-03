Recomendaciones para mejorar los síntomas de la menopausia 

Así como un embarazo no es una enfermedad, la menopausia tampoco. Sin embargo, en esta otra etapa en la vida de la mujer, que suele darse entre los 45 y 55 años, se suceden una serie de cambios fisiológicos que desencadenan una sintomatología característica en este proceso de adaptación del cuerpo al cese de la producción de ovarios y el consecuente retiro de la menstruación y los cambios hormonales.

Los primeros síntomas de la menopausia son reglas irregulares, dificultad para realizar la digestión, hinchazón e insomnio. A ellos se suman la sequedad de la piel, los dolores de cabeza y los cambios constantes de la temperatura corporal.



Como los cambios hormonales provocan la ralentización del metabolismo, es importante adaptar la alimentación a esta etapa y practicar ejercicio. Mejor dicho, cuidarse es fundamental para tener una buena calidad de vida.



Pensando en esto, dos periodistas españolas, Laura R. de Galarreta y Charo Izquierdo escribieron el libro ¿Soy yo o es que aquí hace mucho calor? como resultado de estar buscando información para atravesar victoriosas esta etapa de sus vida. “Como mujeres nos encontrábamos en la necesidad de saber más de lo que nos estaba pasando en nuestra piel, en nuestra alimentación, en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza…”, manifiestan.



Y es que el tema de la menopausia sigue siendo uno de los grandes tabúes que, aún en pleno siglo XXI, continúan instalados en nuestra sociedad.



“Parece que hablar de menopausia es hablar de vejez, pero ahora que la esperanza de vida ha aumentado, y con eso de que los 50 son los nuevos 40, cuando tienes la menopausia te queda muchísimo tiempo de vida”, comenta Laura.



A esto se podría agregar lo que comenta el ginecólogo especialista en climaterio Juan Carlos Vargas: “Lo más importante de ese etapa es tomar conciencia de que no es una enfermedad, que no es el declinar de la vida de una mujer, sino asumirla con sus fortalezas y cambios”.



El libro de las españolas explica de forma rigurosa y accesible todo lo que hay que saber acerca de la menopausia: desde la revolución hormonal y los tratamientos médicos recomendados, pasando por la alimentación y el ejercicio físico más adecuados, hasta todo lo relacionado con rituales de belleza específicos, el estado anímico o la actividad sexual.



“En lugar de tomarlo como un problema deberíamos verlo como una oportunidad de cara a vivir plenamente, dado que es una etapa en la que si se tienen hijos, estos ya son más mayores, y que coincide con una madurez laboral... Todo pueden ser ventajas”, dicen las autoras.



Estas son algunas recomendaciones del doctor Vargas y del libro para afrontar esos cambios.



Los sofocos: aunque todavía no se tiene muy claro el origen de estos, “pero obedecen al cambio hormonal”, dice Vargas, se pueden controlar con terapia hormonal. Pero si la atacan, recurra a un pañuelo con agua fría para aliviarlos, evite las bebidas muy calientes y picantes y vuélvase amiga del clásico abanico.



Para la mejora de los síntomas. Acuda al médico para que le recomiende el tratamiento más adecuado acorde a sus necesidades. La terapia hormonal sustitutiva puede ser una buena opción para paliar los síntomas, pero siempre aconsejada por un médico. Los tratamientos naturales basados en preparados fitoterápicos como la soja, el trébol rojo o el tofu pueden ser una buena alternativa, aunque menos eficiente, ante la contraindicación del tratamiento hormonal.



Dieta y ejercicio. Cuide su alimentación, que sea sana y equilibrada. No se obsesione con los kilos o las calorías: la salud y la felicidad son la prioridad.



El ejercicio físico planificado y en estadios tempranos puede ralentizar la aparición de algunos síntomas.



“El aumento de peso es normal en esta etapa y la grasa cambia su distribución en el cuerpo: de una acumulación gluteofemoral (caderas y piernas) se pasa a la abdominal y suelen aparecer las llantas”, comenta el doctor.



Para la piel y el cabello. No usar agua muy fría o muy caliente y no desesperarse con la caída del pelo. Evite las planchas y los secadores a temperaturas altas.



Cuidado con el sol, la sal y el cloro: es recomendable lavarse el pelo después de salir de la piscina o la playa.



Salud sexual. Utilice lubricante para evitar que sus relaciones sexuales resulten dolorosas. Tonifique la vagina mediante ejercicios de suelo pélvico; estos también ayudan a disminuir las pérdidas de orina.



Es un buen momento para los juegos en pareja, la comunicación, la imaginación o probar nuevas experiencias. “La sexualidad se vive plenamente en esta etapa porque ya no hay riesgo de embarazo”, afirma el doctor.

Algunos datos para tener en cuenta

Según las autoras del libro, la sintomatología asociada a la menopausia se hace presente en el 80 por ciento de las mujeres, con consecuencias negativas en su calidad de vida. Más del 30 por ciento refiere sofocos, el 32 por ciento sufre disfunción sexual femenina, un 20 por ciento padece depresión y la mayor parte de las mujeres afirman que engordan.



*Con información de Efe