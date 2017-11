Consejos que no se pueden olvidar en la lucha contra la diabetes

En la región americana hay cerca de 62 millones de personas con diabetes, y se prevé que los casos seguirán aumentando por los altos índices de sobrepeso en la región, donde la cifra de obesos es el doble que el promedio mundial, con las de Bahamas, México y Chile entre las tasas más altas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Este martes se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes y se recordó, justamente, que “la obesidad es el principal factor desencadenante” de esa enfermedad.

La jornada, celebrada dos días después del Día contra la Obesidad, se centró este año en las mujeres del continente, donde el 8,4 por ciento de ellas sufren diabetes y 29,6 por ciento tienen sobrepeso.



Jorge Castillo, médico endocrinólogo y líder científico del Programa de Nutrición de Bodytech, explica que los principales síntomas asociados a esta enfermedad son sensación frecuente de sed, orina constante, pérdida de peso sin razón aparente, fatiga y debilidad y visión borrosa.



El manejo integral y adecuado de la enfermedad permite asegurar la calidad de vida de los pacientes que la padecen, de acuerdo con Angélica Agudelo, médica epidemióloga de Cruz Verde. La especialista advierte, eso sí, que se deben tener en cuenta múltiples factores que intervienen directamente en el manejo de la misma, entre ellos hábitos de vida saludables dietas balanceadas, ejercicio y el tratamiento farmacológico según la necesidad específica de cada paciente.



En cuanto a la alimentación, Daniel Isaza, jefe de la unidad de cuidados intensivos coronaria de la Fundación Cardioinfantil, afirma que además de tener una dieta equilibrada de macronutrientes, en la que se controle la ingesta de azúcares y carbohidratos, se debe aumentar el consumo de frutas y verduras.



“Para que la enfermedad no termine en un evento cardiovascular, es importante hacer ejercicio, disminuir el perímetro abdominal, realizarse chequeos frecuentes de colesterol e hipertensión y tener cuidado con las heridas en la piel, ya que estas pueden convertirse más fácilmente en úlceras en los pacientes diabéticos”, dice.



Pero, más allá de estas recomendaciones, se pueden tener en cuenta otros consejos más prácticos, como leer las etiquetas nutricionales en los envases de alimentos y contar los gramos de carbohidratos enumerados por porción, pues estos aumentan los niveles de azúcar en la sangre.



Asimismo, hacer ejercicio regularmente y al menos por 30 minutos diarios, pues es sabido que mantenerse en movimiento con deportes como caminar o nadar son muy buenas maneras para mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina, la hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre.



Otras recomendaciones son evitar el consumo de tabaco, organizar las comidas para no omitirlas y permitir un poco de tiempo para pensar sobre lo que se come. Y en ese sentido, se pueden explorar opciones de alimentos y recetas, por ejemplo, con edulcorantes bajos en calorías.

El alcance de la enfermedad

Desde 1980, el número de personas con diabetes en la región americana se ha triplicado, con alrededor de 62 millones que padecen actualmente la de tipo 2 –la mayoría en Estados Unidos, Brasil y México–, y se registran 305.000 muertes anuales. En Colombia, 3,3 millones de habitantes sufren de este mal y, según la Fundación Cardioinfantil, el 50 por ciento de las muertes por enfermedades cardiovasculares se generan por exceso de azúcar en la sangre.



REDACCIÓN VIDA

Con información de Efe