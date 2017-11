Diez secretos para llegar bien a los 100 años

07 de noviembre 2017 , 12:05 a.m.

Meiko Nagaoka tiene 102 años y cuenta con 25 récords mundiales y 29 nacionales en Japón como nadadora, y todos estos los consiguió a partir de los 87 años, cuando decidió meterse por primera vez a una piscina para mejorar sus problemas de espalda y consideró que si iba a estar en el agua para tan solo estirarse y flotar lo mejor sería sacarle más provecho. Fue la primera persona que nadó los 1.500 metros a la edad de 100 años.



Hidekichi Miyasaki es un plusmarquista de 106 años. A los 92 se inscribió en el Campeonato de Atletismo Veterano de su país y ha ganado 32 medallas de oro en campeonatos en Japón y Asia. Antes, no practicaba ningún deporte.

A los 100 años, Toshinori Wakamatsu siempre se moviliza en bicicleta, y Saneyoshi Noh, de 98, cuida él solo una hectárea de tierra en la que cultiva sus alimentos y principalmente caña de azúcar.



Estos son solo cuatro ejemplos de las personas cercanas a los 100 años, o mayores, que la periodista Junko Takahashi entrevistó en Japón para tratar de descifrar el secreto de la longevidad en el país del mundo que cuenta con el mayor número de centenarios: 65.000, y muchos con muy buena calidad de vida. Estas investigaciones dieron como resultado el libro 'El método japonés para vivir 100 años', de editorial Planeta. Y estos son 10 consejos.

1. Carne, cosas frescas y un sorbo de licor

Por mucho que se cuestione el consumo de carne, según estos testimonios la expectativa de vida aumentó en Japón cuando llegó la carne a su cultura, pero eran tan mal vista en sus inicios que incluso algunas familias tapaban la imagen de buda mientras cenaban para que “él no viera”. Con el tiempo, este alimento se integró a la alimentación japonesa, siempre en una justa cantidad, y todos hablan de ella como un buen alimento. Lo comen delgado, sin grasa y en algunas comidas lo combinan con pescado. Otros secreto es reducir la sal, buscar alimentos frescos y no llenarse hasta hartarse y masticar muy bien. Algunos, incluso, pueden tardar dos horas comiendo su almuerzo. Y eso sí, si la salud lo permite, a muchos de ellos un sorbo de vino o de licor al día les cae de maravilla, solo un sorbo.

2. Nunca es tarde para hacer ejercicio diario

Varios de los japoneses entrevistados prefieren caminar para desplazarse de un lugar a otro y consideran las tareas cotidianas como ejercicios. Meiko Nagaoka, por ejemplo, entrena para lograr sus marcas de natación una o dos veces por semana, nada más, el resto de su condición física la adquiere en su casa, un lugar construido hace 180 años, de dos pisos y con 600 metros cuadrados en la que ella vive sola y que limpia a diario.

3. Ejercitar la mente todos los días

Junko Takahashi también descubrió que sus entrevistados practican alguna actividad mental. Muchos leen el periódico todos los días; uno de ellos, por ejemplo, Jiro Mishikama, a los 106 años, lee dos periódicos por la noche. Se toma su tiempo, aprende de las noticias. Tomotaro Aiwaka invierte en la bolsa; aunque no gana mucho, dice que las pérdidas son lo que paga por entrenar su cerebro. La reportera gráfica Tsuneko Sasamoto se preocupa mucho por su vestimenta y considera que combinar la ropa con accesorios es una buena manera de ejercitar su mente. Algunos llevan diarios.

4. Lo que les gusta

Muchos han trabajado en lo que les gusta y lo siguen haciendo mientras pueden. Han disfrutado su trabajo y creen que eso les ha permitido vivir más años. Cuidar la tierra, exponer fotografías, atender a los pacientes, son solo algunas de las actividades que han hecho felices a estas personas y que siguen practicando. El trabajo es su motor y les da sentido para seguir viviendo.

5. Darse oportunidades

Shino Mori, de 111 años, debutó en la televisión a los 102 años. La característica del programa que la contrató es que se realiza en un dialecto y con el paso del tiempo solo han quedado las personas mayores como conocedoras de este; entonces, al morir la periodista de 86 años, la contrataron a ella y resultó ser tan exitosa que más de 100 empresas de prensa nacional e internacional viajaron hasta su población, Amakusa, para entrevistarla. Como ella, muchos otros se han dado la opción de aprender cosas nuevas, de ensayar, piensan que siempre hay tiempo y que siempre se puede empezar.

6. Aceptar la vida

La mayoría aceptó lo que les trajo la vida sin oponer resistencia, sin pelear y sin quejarse y no todos tuvieron vidas fáciles: vivieron las guerras, combatieron, pasaron hambre; uno estuvo preso, otro recuerda la bomba atómica, y muchos salieron a buscar futuro sin nada en la mano y lograron vidas de las que se sienten agradecidos.



7. No rendirse

Varios de estos japoneses han enfrentado enfermedades graves y han estado al borde de la muerte; cuando niños tuvieron tuberculosis o apendicitis cuando la medicina no contaba todavía con la cura o las cirugías de la actualidad, pero todos afirman que sencillamente decidieron no rendirse. Otros tienen ahora dificultades de oído o de visión, pero esto no les impide sentirse vitales y activos.

8. Cuidar el aspecto

Varios de los entrevistados, tanto hombres como mujeres, afirmaron que para ellos es importante cuidar su forma de vestir. Les gusta la moda y se preocupan por seguirla, y por verse bien.

9. Controles médicos

Aunque es claro que el cuerpo se deteriora con el tiempo, asistir a los controles médicos rutinarios les ha ayudado a detectar enfermedades a tiempo y a curarse de cáncer o de fracturas, por ejemplo.

10. No engordar

Esta recomendación no es exclusiva de los japoneses, en occidente también es claro que el exceso de peso perjudica la longevidad.



CATALINA GALLO

Para EL TIEMPO@SaludET