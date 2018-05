Los pasos para identificar si su hijo padece de asma

Una crisis de asma puede ser de gran impacto y preocupación para los padres, por eso, conocerla a fondo es una de las herramientas para reaccionar de la mejor manera ante una situación crítica y, además, aprender a controlar los síntomas.

El neumólogo pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, Oscar Barón, habló con EL TIEMPO sobre este tema para darle unos consejos a los padres.



¿Qué es el asma?



Es una enfermedad de carácter genético que se transmite por herencia, tienen más probabilidades de desarrollarla aquellos niños de los cuales papá y mamá sufren este padecimiento.



La posibilidad de que un pequeño tenga asma si uno de los padres lo tiene es del 30 por ciento y si los dos lo sufren es de más del 50 por ciento.



Sin embargo, es una enfermedad de carácter poligénico, es decir, no solo está involucrado el factor genético en su desarrollo, sino también influye la exposición ambiental inadecuada del niño.



¿Cómo afecta la calidad de vida?



En primer lugar hay una alteración en su desempeño debido a la limitación para hacer actividades físicas, pues no se tolera adecuadamente el ejercicio. También, se afectan sus salidas recreativas como excursiones, paseos, actividades al aire libre, entre otras.



En segundo lugar, se altera la calidad del sueño lo que causa insomnio o despertares frecuentes que afectan un buen descanso.



¿Cómo se soluciona?



El tratamiento se divide en dos partes, una farmacológica que consiste en dar medicamentos controladores, estos son sustancias antiinflamatorias que impiden que se desencadene la respuesta inflamatoria en los bronquios y se exprese la enfermedad, también se usan broncodilatadores los cuales son sustancias por vía inhalada que permiten que estos órganos estén perfectamente abiertos e impiden que el paciente tenga dificultad respiratoria, se presente un silbido en el pecho o sensación de opresión.



El segundo paso es identificar los factores desencadenantes de la enfermedad y si son evitables, evitarlos, nos referimos principalmente a ácaros, polvo, moho en las zonas húmedas de las casas, cucarachas en ciudades de clima cálido, humo de cigarrillo y cambios bruscos de temperatura.



Una vez que se haya alcanzado un control de este problema y que los medicamentos hayan permitido una mejoría de la inflamación bronquial se puede llevar una vida normal y no tendría mayores limitaciones al exponerse a circunstancias ambientales, esto es muy importante porque hay una falsa creencia en que esta condición no se puede minimizar a niveles que no afecte la vida diaria.



¿Qué ocurre cuando no hay un buen manejo?



Pueden suceder dos cosas: la primera es que el niño tenga síntomas prácticamente a diario y esté limitado para sus actividades cotidianas, que tenga que usar medicamentos broncodilatadores con mucha frecuencia, que necesite ir a urgencias a que le traten las exacerbaciones y eventualmente requiera ser hospitalizado por episodios severos.



La segunda, se sabe que una enfermedad mal controlada puede llevar a un deterioro de la función pulmonar de manera definitiva, existe un fenómeno que se llama ‘remodelación de la vía aérea’ en el cual los bronquios cambian su estructura ocasionando un daño irreversible, si trata la enfermedad a tiempo con medicaciones apropiadas y con control ambiental todas estas alteraciones se pueden revertir.

Cuándo no es asma

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica se pueden confundir episodios de tos con asma. Según la entidad hay que considerar otros diagnósticos alternativos especialmente si:



-No hay una adecuada respuesta al tratamiento recetado.



-Los síntomas ocurren exclusivamente con episodios gripales.



-Hay tos sin sibilancias ni dificultad respiratoria.



-El examen físico del tórax es persistentemente normal durante los episodios de síntomas respiratorios críticos.



NATALIA SARMIENTO

natsar@eltiempo.com

En Twitter: @natasarmi