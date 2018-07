El envejecimiento visto como un camino con futuro

En una época en la que la cultura se ha inclinado a buscar la juventud eterna y en medio de construcciones sociales que prefieren huirle a la vejez, la Hospital Méderi entendió que esta última hace parte del futuro ineludible de los seres humanos y, por tal razón, decidió enfocar su atención en la población de adultos mayores.



Su visión es que toda persona debe llegar a esta etapa de su vida en las mejores condiciones. De acuerdo con Orlando Jaramillo Jaramillo, presidente de Méderi, “uno puede afirmar que desde que se nace se comienza a envejecer” y a la institución le interesa “trabajar en acompañar las diferentes etapas del envejecimiento y procurar garantizar los mejores estándares de salud y servicio para los adultos mayores”.

Es un hecho que la población mundial está envejeciendo. En un reporte del Ministerio de Salud y Protección Social llamado Envejecimiento demográfico Colombia 1951-2020. Dinámica demográfica y estructuras poblacionales, publicado en junio de 2013, se proyecta un crecimiento de la población mayor del 3,76% para 2020 teniendo en cuenta que “desde que se registró la transición demográfica en el país (1951) hasta años recientes (2010) y en futuro próximo (2020), el índice de envejecimiento se ha cuadriplicado, al pasar de 12 a 49 personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años”.



Con esto en mente, la especialización que la red hospitalaria Méderi está implementando para brindar la mejor atención de los adultos mayores se basa en ampliar “la visión que normalmente se tiene del paciente y su enfermedad a tener una mirada más amplia que involucra los aspectos personales y de su entorno familiar y social”, explicó Jaramillo a la Casa Editorial EL TIEMPO. En otras palabras, quieren abarcar el mejoramiento de la calidad de vida en todos los aspectos que abarcan la ‘individualidad’ de una persona en la tercera edad.



Precisamente, el Congreso ‘El envejecimiento, un camino con futuro’, que se realizará el martes 17 de julio en Compensar de la Avenida 68, está dirigido no solo a entender las cifras y la realidad del envejecimiento en Colombia y en el mundo, sino también a tratar temas de primordial interés para el adulto mayor desde la humanización tales como sus derechos, aprendizaje, cuidados, sus necesidades espirituales y las pequeñas muertes, entre otros.



Pero el interés de la institución por la vejez no termina allí, la prevención es un factor indispensable para la Clínica. Así lo confirma Jaramillo cuando dice que “uno puede ser un viejo de 30 años o un joven de 70 años. (…) Por eso también consideramos que se debe aprovechar la oportunidad de darles mensajes concretos a los jóvenes para que entiendan la importancia de cuidar su cuerpo”. El Congreso sin duda será el lugar para aprender de un tema que atañe a todos los colombianos sobre una etapa de la vida que puede vivirse en las mejores condiciones.



Congreso “El envejecimiento, un camino con futuro”

Martes 17 de julio de 2018

7:30 a.m. a 6:00 p.m.

Compensar de la Avenida 68 – Teatro Planta Baja Inscripciones abiertas sin costo en www.mederi.com.co

Cupos limitados