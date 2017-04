Listo nuevo decreto que reglamenta producción de marihuana medicinal

Desde este lunes Colombia tiene una reglamentación que establece la forma en que las empresas podrán solicitar licencias para la producción de marihuana medicinal y sus derivados.



Se trata del decreto 613 del 10 de abril del Ministerio de Salud, cuyo objeto es “reglamentar la evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las semillas para siembra de la planta de cannabis, del cannabis y de sus derivados”.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explica, en términos prácticos, que la norma lo que promete es simplificar el acceso a un mercado que está ad portas de ver la luz en Colombia, luego de que la Ley 1787 de 2016 autorizara el uso medicinal y científico de la marihuana, con reglas determinadas, en todo el territorio nacional.



De ahora en adelante, las empresas interesadas podrán aplicar para cuatro tipos de licencias, específicas para semillas, cultivo de cannabis psicoactivo, cultivos no psicoactivos y fabricación de derivados. Estas serán otorgadas, de acuerdo con su competencia, por los ministerios de Justicia y de Salud.



En esencia, estas licencias dan legalidad a procesos de comercialización, entrega, siembra, utilización en investigación, almacenamiento y hasta exportación de todos los componentes naturales y procesados de la planta de cannabis en el país.



Llama la atención que la norma también incluye elementos relacionados con la marihuana que no tienen efectos psicoactivos como es, específicamente, el uso del cáñamo con contenidos de Tetra Hidro Canabbinol (THC, que es el componente que actúa en el sistema nervioso) por debajo del 1 por ciento. Es decir, lo que abre la puerta para el uso de fines no mentales ni psicotrópicos.



Igualmente, se establece que no será posible exportar la materia prima, es decir la flor de cannabis, sin procesar, esto -dice el decreto- con el propósito de promover las actividades de mayor valor agregado a esta nueva industria.