Cinco claves para vivir positivamente el nido vacío

El llamado síndrome del nido vacío consiste en una serie de sentimientos encontrados que experimentan los padres cuando los hijos se van de la casa.

Es una situación común para muchas personas hoy en día, cuando las familias, en comparación con generaciones pasadas, están cada vez más solas; ya no se está tan cerca de abuelos y tíos, y las personas de la tercera edad empiezan a vivir solas más temprano.

Igualmente, las brechas generacionales se hacen más grandes y los hijos deciden vivir solos para ser independientes y autónomos, o viajan para estudiar.

Aunque esta crisis no se prolonga por mucho tiempo y al pasar los días la relación con los hijos se hace de mejor calidad, sí es importante considerar algunas pautas.



1. Aceptar lo que sentimos



En primer lugar, hay que asumir que la partida de los hijos duele. Es normal sentir tristeza y abatimiento, miedo a experimentar el vacío que dejan o a perder lo que teníamos.Es esperable extrañarlos o preocuparse por su seguridad y bienestar fuera de casa. Esto, al contrario de ser una debilidad, significa el profundo apego que tenemos a nuestros hijos, y con frecuencia lo que indica es la calidad positiva del amor de los padres por ellos.



2. Asumirlo como un cambio normal de la vida



Es cierto que se puede vivir este proceso con naturalidad si aceptamos que la constante en la vida es el cambio y que esta sigue su curso inevitable. La convicción de que se han hecho mayores, que comienzan una nueva realidad de logros propios y alegrías ganadas, permite verlo desde una perspectiva positiva que tiene ventajas para todos. Hay que mirarlo como un comienzo y no como una pérdida o un triste final tanto para padres como para hijos.

3. Reinventar las relaciones



La partida de los hijos implica un reajuste en la estructura de la familia, y dentro de él, una parte importante es que los padres tienen que reinventarse en sus relaciones como pareja, amigos y familiares. En muchos casos exige cambios, que si se manejan asertivamente, son muy productivos y enriquecedores. Abrirse a compartir nuevas experiencias con la pareja, la familia extensa o los amigos es una oportunidad para descubrir cosas amables en las personas que nos rodean.



4. Ocuparse de sí mismo



Para la gran mayoría de los padres, los hijos han sido su prioridad. Les han dedicado tiempo, esfuerzo y energía, y por lo tanto cuesta preguntarse qué se quiere hacer con más tiempo y menos responsabilidades. Incluso, algunos llegan a sentirse culpables de aprovechar nuevas oportunidades, como si eso fuera traicionar su papel tradicional de padre o madre. Dedicarse tiempo, cuidarse, hacer cosas agradables, desarrollar nuevos hobbies y aficiones, estudiar, tener actividad física, recreativa y creativa es muy importante.



5. Una nueva relación con los hijos



Un aspecto clave es enfocarse en construir una interacción diferente a la que teníamos con nuestros hijos. Implica apoyar sus nuevos proyectos y alentar su empoderamiento más que andar opinando, hay que darles consejos y protegerlos, pero dejándolos avanzar. Es importante dejar que tomen sus decisiones y consoliden su confianza en sí mismos, no invadir su espacio, y esto significa cambiar la manera de estar en contacto: tal vez ya no sea tan presencial si no a través de redes sociales, que resultan muy prácticas.



MARÍA ELENA LÓPEZ

Psicóloga de familia

Inteligenciafamiliar@gmail.com