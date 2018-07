Mitos y verdades sobre la salud bucodental

La salud bucodental es clave para gozar de una buena calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades de las encías, caries, pérdida de dientes y otras patologías y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar.

Hay ciertos hábitos que todos sabemos que son beneficiosos para nuestra boca, como una dieta sana y equilibrada o una buena higiene bucodental.



En este sentido, los especialistas de la Fundación Dental Española aconsejan seguir siempre la misma rutina. “Lo ideal es dividir la boca en cuatro sectores y lavar cada uno de ellos durante 30 segundos, por lo que, en total, estaremos dos minutos. En cuanto a la técnica, es importante ir desde la encía hacia el diente y no al revés”.

Y no hay que olvidarse de la lengua, que es un foco de placa bacteriana; debe cepillarse de dentro hacia afuera.

Falso. Si se tiene una dieta balanceada, así se consuman dulces, pero se realiza una adecuada limpieza con cepillo y seda dental, no se presentarán caries

En cambio, hay otras afirmaciones que se suelen aceptar a fuerza de escucharlas muchas veces aunque, en realidad, no tengan base científica. Manuela Escorial, odontóloga de la Dirección Asistencial de Sanitas Dental, afirma que “forman parte del sistema de creencias alrededor de la salud. La gran mayoría son falsas, aunque con matices”. Una de las más arraigadas es que masticar chicle después de comer sustituye el cepillado de dientes. Y es falso. En ningún caso, masticar chicle reemplaza al cepillado.



Los expertos del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido subrayan que tener un estilo de vida saludable que implique comer bien, no fumar y limitar la ingesta de alcohol y azúcar es bueno para todo el organismo, incluyendo los dientes, las encías y la boca.



Además, suele creerse que los dientes de leche no tienen caries. “Sí pueden tener caries, y, de hecho, estas progresan más rápido que en los dientes permanentes”, añade Sanitas.



¿Y para asegurar que los dientes queden limpios hay que usar mucha crema dental?

“Falso, asegurar que los dientes queden verdaderamente limpios depende primordialmente de la técnica y el cepillo que se utilicen. El uso excesivo de crema puede afectar el proceso de cepillado.

Cepillar con fuerza no garantiza limpieza en profundidad y, por el contrario, podría lastimar la encía y retraerla, lo que es un daño irreversible

La cantidad de crema recomendada para niños y adultos es del tamaño de una lenteja o de la uña del dedo meñique”, responde Elizabeth Suárez Zúñiga, profesora titular del departamento de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Colombia. Y también desmiente otro mito legendario: que el azúcar produce caries.



“Falso. Si se tiene una dieta balanceada, así se consuman dulces, pero se realiza una adecuada limpieza con cepillo y seda dental, no se presentarán caries. Ningún alimento produce caries, su origen principal está en no realizar correctamente el cepillado dental”.



¿Y cepillo de dientes se debe cambiar cada tres meses? “Falso, el cepillo debe cambiarse cuando las cerdas ya no estén ubicadas correctamente y estén despelucadas. Un cepillo en mal estado afectará el proceso de cepillado; no existe una caducidad exacta, varía para cada persona de acuerdo con sus rutinas y técnicas”, responde Suárez. Y desmiente otro mito: para que los dientes queden bien limpios no hay que cepillarlos muy duro.



“Cepillar con fuerza no garantiza limpieza en profundidad y, por el contrario, podría lastimar la encía y retraerla, lo que es un daño irreversible”.



Por último, insiste en que se debe ir al odontólogo al menos una vez al año, y no debe depender de presencia de dolor o cavidades. “El control dental es el mejor aliado contra las enfermedades de salud bucal”.



PURIFICACIÓN LEÓN

EFE REPORTAJES@SaludET