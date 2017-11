Vasectomía: el método anticonceptivo más seguro y menos invasivo

20 de noviembre 2017 , 12:50 a.m.

20 de noviembre 2017 , 12:50 a.m.

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends) 2015, el 5,5 por ciento de los hombres actualmente unidos se han realizado la vasectomía, cifra que ha venido aumentando en comparación con la del 2010 (3,4 por ciento). Así mismo, durante el 2016, Profamilia realizó en el país más de 15.000 vasectomías.

Son varias las razones de esta alza, pero en general los que más consultan en el país son los hombres entre los 50 y los 59 años de edad (18,7 por ciento). Por nivel socioeconómico, los hombres que pertenecen al nivel más alto reportan mayor acceso a la vasectomía con un 10,6 por ciento, frente al 0,6 por ciento de hombres en el nivel más bajo.



Cristian Palma, urólogo y andrólogo de clínica Las Condes, de Santiago de Chile, asegura: “La vasectomía es una cirugía simple y ambulatoria con muy pocas o mínimas tasas de complicaciones, y entre todos los métodos anticonceptivos es el más efectivo”. El experto dice que la cirugía “consiste en cortar el conducto deferente, que lleva los espermatozoides del testículo hasta la próstata (...), y por lo tanto permite que no haya espermatozoides en el eyaculado”. Respecto a si este procedimiento es reversible, afirmó que es recomendado para hombres que tienen la paternidad cumplida o definitivamente no quieren ser padres.



Es una cirugía simple y poco invasiva, de la cual Palma destaca que “evita que la mujer tenga que intervenirse con una cirugía mayor como es la ligadura de trompas o tomar anticonceptivos hormonales, y hace que el control de paternidad sea compartido y no recaiga únicamente en ella”.



EL TIEMPO

Con información de GDA, El Mercurio (Chile).