Colombia consume 300 dosis diarias definidas por millón de habitantes

Saber que el 75 por ciento de la población mundial no tiene acceso a un tratamiento adecuado del dolor, y que el 92 por ciento de la morfina –que podría aliviar el sufrimiento– utilizada en todo el mundo se consume en los países en los que vive menos de la quinta parte de la población mundial, es una flagrante violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 incluye la asistencia médica integral como uno de ellos.

La situación toma dimensiones vergonzosas al comprobar que dichas asimetrías golpean a países de ingresos bajos y medianos, mientras que aquellos donde el consumo 'per cápita' de analgésicos opioides es elevado no solo se generan medidas de corte policivo para controlar las sobredosis derivadas del uso indebido, sino que, además, pretenden universalizarlas.



Aunque en Colombia el tema del uso no terapéutico y la adicción a los medicamentos derivados o similares al opio aún está por investigarse a fondo, el ‘Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas’, realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia, demostró que el 1,07 por ciento de la población de entre 12 y 65 años ha usado al menos una vez, sin prescripción, alguna de estas sustancias.



El país cuenta desde hace décadas con un sistema de compra y distribución centralizado en el Ministerio de Salud para algunos estupefacientes y psicotrópicos, además de una agencia especializada en esta labor (Fondo Nacional de Estupefacientes), que hace las veces de autoridad nacional en materia de licencias y fiscalización. Se trata de un modelo monopólico al que se llegó con mucho esfuerzo y que, tras haber sido probado en sus resultados, debe protegerse y proyectarse de manera más eficiente.



Al centralizarse las funciones para garantizar la disponibilidad y realizar la vigilancia para evitar el desvío de estos medicamentos hacia fines no médicos, se ha permitido un crecimiento en el consumo medio de opioides con fines terapéuticos, a tal punto que hoy se encuentra por encima de los límites mínimos que se consideran adecuados.



Colombia consume 300 dosis diarias definidas para fines estadísticos (SDDD) por millón de habitantes, cuando los límites mínimos considerados adecuados son 200, lo cual lo ubica en el cuarto lugar en Suramérica, después de Chile, Argentina y Brasil.



Sin embargo, hay que aclarar que este promedio nacional diluye unas brechas regionales en virtud de las cuales hay un acceso racional a estos medicamentos en ciertos lugares, mientras que en otros la escasez es similar a la de los países más deprimidos del mundo.



Esta desigualdad es promovida por la falta de formación y sensibilización de médicos y otros profesionales de la salud, los temores a la adicción (incrementados por la falta de capacitación), la limitación de los recursos financieros en algunas zonas y la falta de compromiso político en algunos municipios, sin dejar de lado las inhumanas barreras que ponen algunos aseguradores.



Sin embargo, el ordenamiento jurídico que define los procesos para el manejo de estas sustancias, al amparo de la cualificación de la salud como un derecho fundamental (Ley Estatutaria 1751 del 2015), que permite que estén incluidas en los planes de beneficios, han favorecido que el país no caiga en las restricciones que se invocan desde Estados Unidos.



En otras palabras, Colombia debe fortalecer su política farmacéutica nacional, con un criterio autónomo, bajo la premisa de garantizar la gestión del sistema general de aseguramiento en salud, de tal manera que en la práctica se garantice el acceso de los medicamentos derivados de la morfina para todos los pacientes que los requieran, apartándose de manera radical de las recomendaciones que pretenden desbordar la vigilancia en este campo y llevarla al terreno ilógico de lo judicial.



Un camino que, como se aprecia en Estados Unidos (como consecuencia de la creciente mortalidad por sobredosis), lo único que promueve es inequidad, que se paga con el sufrimiento de las regiones sin recursos.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO