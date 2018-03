Es tiempo de un 'detox' digital

Las personas están tan acostumbrada a la tecnología que no se dan cuenta de que esta interrumpe la mayoría de momentos de su día. Si no es el computador, aparecerán las tabletas o los celulares inteligentes.



De acuerdo con una investigación de IMS Corporate (en alianza con comScor), en promedio, los colombianos gastan 12,2 horas a la semana navegando en Internet desde de sus teléfonos inteligentes. Pero esta cifra aumenta con las nuevas generaciones: los milennials, en promedio, los utilizan 14 horas a la semana.

Por este motivo, es importante realizar cada uno o dos meses un "detox" digital, que se refiere a alejarse cualquier aparato electrónico durante varias horas o varios minutos al día. El spa del hotel Mandarin Oriental de Miami recoge algunos tips para realizar con éxito esta actividad.



- Establezca un ritual matutino sin tecnología y gradualmente despierte y conéctese con usted mismo. Haga ejercicio, yoga, medite. Tome una ducha y desayune antes de revisar su teléfono o correo electrónico.



- Programe un momento de su día en el que todos sus dispositivos estén apagados y usted se conecte con el mundo real. Tome caminatas en la naturaleza -sin sus dispositivos- y concéntrese en la experiencia sensorial del mundo natural.



- Use un reloj de pulsera para que no tenga la necesidad de consultar su celular de manera constante para saber la hora.



- Deshabilite todas las notificaciones de sus dispositivos. Las alertas de redes sociales y el correo electrónico pueden interrumpir su día, sus plazos de entrega y procesos de pensamiento. En su lugar, elija una hora del día para verificar sus mensajes. Comprométase en lograrlo.



- Deje descansar a sus ojos, muñecas y dedos, y use papel y lápiz en lugar de escribir. La escritura manual puede darle una sensación de creatividad, así como libertad mental y física.



- Aleje los dispositivos durante las comidas. Convierta las comidas en una oportunidad para conectarse con sus sentidos, su familia, amigos y con usted mismo.



- Dé la bienvenida al tiempo tranquilo. No llene todos los espacios vacíos con tecnología. Saboree la quietud.

CAMILA MORENO

ELTIEMPO.COM​