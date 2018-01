Cinco dietas que no hay que hacer en el nuevo año

Tal vez ya esté pensando en cómo bajar esos kilos de más que le dejaron estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, y en la búsqueda de fórmulas efectivas quizás se encuentre con las ‘recetas’ de famosos que sin duda lucen muy saludables y torneados. Pero cuidado. Que la vanidad no lo lleve a tomar medidas equivocadas.

Como ya es tradición, la Asociación Dietética Británica (BDA, por su sigla en inglés) dio a conocer su listado anual sobre las dietas más populares que se deben evitar para el año que comienza. En esta oportunidad, la nómina incluye cinco dietas promovidas por famosos: la crudivegana, cetogénica, alcalina, pioppi y los suplementos nutricionales de Katie Price.



A continuación contamos, a grandes rasgos, de qué se trata cada una y por qué la BDA las llama a evitar.

1. Dieta Crudivegana

Está disponible en muchas versiones, pero el fondo es el mismo: comer alimentos crudos y veganos.



Este régimen ha sido promovido como una cura para la obesidad y otras enfermedades por celebridades como Megan Fox y Gwyneth Paltrow.



Según la BDA, “una dieta vegana planeada con los suplementos necesarios como la vitamina B12 y vitamina D puede ser saludable, pero no es una garantía para perder peso”. Además, afirma que los alimentos veganos “contienen las mismas calorías que los no veganos”.



Sobre los alimentos crudos, los expertos sostienen que “su preparación puede consumir mucho tiempo, son difíciles de encontrar cuando se come fuera de casa, y no son adecuados para ciertos grupos como niños o mujeres embarazadas”.



Asimismo, puntualizan que “algunos alimentos son mejores crudos, pero otros son más nutritivos cocidos, como las zanahorias, y un tanto no se pueden comer sin cocinar como las papas”.

2. Dieta Alcalina

Esta dieta consiste en consumir alimentos menos ácidos o alcalinos, para ayudar a equilibrar el pH en la sangre y reducir los riesgos de enfermedades como artritis, osteoporosis, trastornos renales y hepáticos, e incluso cáncer.



Sin embargo, la entidad británica dice que esto se trata de un “malentendido básico de la fisiología humana” y explica que “si bien alentar a las personas a comer más vegetales y frutas, como lo propone este régimen, es bueno, el pH de la comida no tiene un impacto en el pH de la sangre”.



De esta manera, la conclusión respecto a la dieta seguida por el jugador de fútbol americano Tom Brady, por la actriz Jennifer Aniston y la ex-Spice Girls Victoria Beckham, es que “la prueba de pH de la orina solo mide eso y no está relacionado con el pH de la sangre”.

3. Dieta Pioppi

Este régimen alimenticio surgió en el pueblo de Pioppi, sur de Italia, el cual ha sido reconocido por la Unesco como “el hogar de la dieta mediterránea”. La versión de la dieta llevada a un libro por el cardiólogo Aseem Malhotra y el exatleta Donal O’Neill recomienda una alimentación baja en carbohidratos, rica en grasas y con un ayuno intermitente.



Sin embargo, la BDA revela algunos detalles sobre este reconocido régimen y asegura que “utiliza expresiones potencialmente peligrosas como clean meat (carne limpia) y alienta a las personas a pasar hambre las 24 horas del día y los siete días de la semana”.



“La dieta mediterránea tradicional es una opción saludable, pero esta ha sido distorsionada. El ayuno puede ayudar a perder peso (...), pero porque implica comer menos comida y calorías” y no tiene que ver por tanto con la dieta pioppi que se recomienda.

4. Dieta Cetogénica

Este régimen consiste en una alimentación muy baja en carbohidratos, relativamente alta en grasa y moderada en proteínas. Por lo general excluye granos, productos lácteos, legumbres, y la mayoría de las frutas y verduras deben ser sin almidón.



El objetivo es llevar al cuerpo a un estado de “cetosis”: porque no tiene la glucosa de los carbohidratos, en su lugar quema la grasa para producir energía, dice una nota de la BBC.



Esta ingesta produciría un aumento en los niveles de cetonas (compuesto orgánico) en el cuerpo, y sus partidarios como Kim Kardashian, Mick Jagger y Rihanna aseguran que esto puede ayudar a perder peso y mejorar la salud.



Pero el BDA advierte que “puede ser un método efectivo de pérdida de peso a corto plazo con una planificación cuidadosa, pero es difícil de mantener y la mayor parte de la pérdida de peso inicial a menudo se asocia con pérdidas de agua y líquido”.

5. Suplementos de Katie Price

Los nutricionistas británicos calificaron como “peligrosa” la línea de suplementos nutricionales que lanzó la modelo inglesa y figura televisiva Katie Price, que incluye productos de hidratación para reemplazar el desayuno y la comidas.



De acuerdo con la Asociación Dietética Británica, la “pérdida rápida de peso puede ser motivante, pero no es sostenible. Los supresores del apetito tampoco son una forma saludable de perder peso (...)”.



Según el sitio web de estos productos, las bebidas apuntan a la tonificación y mantenimiento muscular, así como a la disminución de los antojos.



“El problema viene cuando la gente necesita volver a introducir alimentos en su cuerpo”, dice la BDA, en una nota de la BBC.



EL MERCURIO (CHILE) / GDA