¿Por qué la hepatitis es igual o más grave que el Sida?

Unos 257 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis B y otros 71 millones con el de la hepatitis C, pero solo una parte son conscientes de ello, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La agencia sanitaria de la ONU publicó este viernes su Informe Mundial sobre la Hepatitis, en el que estima que 328 millones de personas conviven con uno de los dos tipos de hepatitis más peligrosos que existen y que los ponen en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas del hígado o cáncer que deriven en muerte.

Según los datos de la OMS, en 2015 la hepatitis viral causó 1,34 millones de decesos, casi el mismo número de muertes que el VIH-Sida o la tuberculosis, pero mientras el número de fallecimientos por estas dos enfermedades ha caído en los últimos años, el de la hepatitis sigue creciendo.

Esta tendencia es preocupante. Desde el año 2000 al 2015 los decesos aumentaron un 22 por ciento FACEBOOK

TWITTER

En una teleconferencia el director del programa de Hepatitis de la OMS, Gottfried Hirnschall, explicó que de los 1,34 millones de muertes, 720.000 fueron causadas por cirrosis y 470.000 por cáncer de hígado.



Este elevado número de muertes se debe a que la gran mayoría desconoce que está infectada y por lo tanto no accede al tratamiento para curarse. Según las estimaciones de la OMS, solo el 9 por ciento de los infectados con el virus de la hepatitis B (22 millones) es consciente de ello, y solo el 20 % de los contagiados con el virus de la hepatitis C (14 millones) sabe que lo está.



En 2015, estima la Organización Mundial de la Salud, solo el 8 por ciento de los diagnosticados con el virus de la hepatitis B (1,7 millones personas) estaba recibiendo tratamiento, mientras que únicamente el 7,4 por ciento (1,1 millones de personas) habían empezado ese año el tratamiento contra la hepatitis C. No obstante, si bien el número acumulado de personas que hasta 2015 recibían tratamiento contra la hepatitis C fue de 5,5 millones, solo medio millón habían recibido el nuevo fármaco antiviral de última generación (DAAs) que cura la enfermedad en tres meses.



"Cuando el fármaco surgió (en 2014) costaba 80.000 dólares por tratamiento, pero ahora que en muchos lugares ya se puede obtener por 200 dólares los gobiernos deberían hacer más esfuerzos para dispensarlo", sostuvo Hirnschall.



La hepatitis es la inflamación del hígado, causada en la mayoría de los casos por una infección vírica debido a cinco virus principales: A, B, C, D, E. Los más peligrosos son los tipos B y C, que son los responsables del 96 por ciento de todas las muertes causadas por la hepatitis. La C cuenta con tratamiento y la B con una vacuna. Las hepatitis A y E -que también tienen una vacuna- se contraen tras haber ingerido agua o comida contaminada, mientras que los virus B, C o D se contraen por contacto con fluidos corporales tras compartir una jeringuilla, debido a una transfusión de sangre o por transmisión sexual, entre otros.

Los síntomas pueden ser fiebre, coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen, orina oscura, heces blanquecinas, náuseas, vómitos y pérdida de apetito FACEBOOK

TWITTER

El hecho de que exista una vacuna eficaz contra el virus B ha provocado que el número de infecciones por este tipo haya caído en los últimos años. Globalmente, el 84 por ciento de los niños nacidos en 2015 recibieron las tres dosis recomendadas de la hepatitis B, lo que ha reducido la prevalencia de la enfermedad entre los menores de 5 años a un 1,3 por ciento.



Sin embargo, a pesar de las estrategias implementadas para detener la infección con el virus C, todavía un 5 por ciento de las intervenciones de salud en el mundo se realizan con agujas reutilizadas.



Sumando este hecho al problema de los drogodependientes, el número de nuevas infecciones con el virus de la hepatitis C en 2015 ascendió a 1,75 millones. Por regiones, el área del Pacífico occidental (6,2 % de la población) y África (6,1 %) tienen el mayor número de infectados con el virus B, mientras que la prevalencia del virus C es mayor en el Mediterráneo oriental (2,3 %) y en Europa (1,5 %). En las Américas el 0,7 % de la población (7 millones) padecen hepatitis B y el 1 por ciento la C.



En mayo de 2016, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Global para la Hepatitis (GHSS) que busca eliminar la enfermedad como una amenaza de salud pública antes de 2030 y para ello deben caer un 90 por ciento las nuevas infecciones. La mortalidad debe reducirse en 65 puntos.



"Nos impusimos un objetivo ambicioso. Estamos aún lejos de conseguirlo, por lo que debemos redoblar nuestros esfuerzos", concluyó Hirnschall.



EFE