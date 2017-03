‘Centro de Oncología seguirá dando servicio a pacientes de Cafesalud’

Una carta enviada por Carlos Vicente Rada, presidente del Centro Nacional de Oncología (CNO), una institución prestadora de servicios de salud, a Luis Guillermo Vélez, presidente de Cafesalud, alertaba sobre una supuesta suspensión de servicios a los pacientes de esa EPS, la más grande del país, por una deuda de $ 24.000 millones de pesos que reclaman.



En la comunicación, conocida por EL TIEMPO, el CNO asegura, además, que por motivo de esa deuda ya tuvieron que cerrar los servicios de dispensación de medicamentos, de medicina nuclear y la recepción de algunos pacientes hospitalarios.



Foto: Archivo particular

En diálogo con ‘W Radio’, Rada aseguró que a pesar de tener una buena relación con la EPS, en este momento la promesa de servicio a los pacientes está en riesgo porque no se les ha podido pagar a los proveedores de insumos y medicamentos para tratar el cáncer. “Los pagos que se han hecho son bajísimos y no llegan ni al 5 por ciento, apenas mil millones de pesos”, señaló.



Luis Guillermo Vélez, presidente de Cafesalud, le dijo por su parte a este diario que los términos de la deuda con el Centro Oncológico Colombiano ya estaban acordados con el máximo accionista y por eso le sorprendió una comunicación que desconoce ese acuerdo.



“Desde el 20 de diciembre del año pasado, cuando asumí, y en todo lo corrido del 2017 se les está pagando condicionadamente, no la totalidad, sino del 60 al 80 por ciento de las cuentas, como con todas las IPS, de acuerdo con el flujo de caja que tengamos”, aseguró.



Bajo esa modalidad, afirma Vélez, se les han desembolsado hasta hoy cerca de 11.000 millones de pesos.



“Está claro que sí les debemos plata, pero también les dijimos que no les podemos pagar un peso por los servicios del año pasado (2016) porque esos pasivos deberán ser asumidos por los compradores de Cafesalud. La solución definitiva para estos problemas es la venta”, explicó el presidente de la EPS.



Cabe recordar que Cafesalud, que recibió los pacientes heredados de Saludcoop y hoy tiene 6,1 millones de afiliados, está en la etapa final de venta y, según Vélez, el proceso terminaría en los primeros días de mayo.



Vélez sostuvo, en ese sentido, que le causa suspicacia que una carta que él aún no ha recibido haya sido filtrada a los medios de comunicación por una IPS que, justamente, está dentro de un consorcio de empresas interesadas en adquirir Cafesalud.



En cualquier caso, José Luis Mayorca, director del mismo Centro Oncológico Colombiano, dio un parte de tranquilidad y, aunque confesó que no es la primera vez que su empresa sufre dificultades por flujo de plata, aseguró que los 6.858 pacientes de Cafesalud a los que les presta servicio deben estar tranquilos de que se les seguirá ofreciendo atención.