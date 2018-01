Los ruidos en el oído de Eric Clapton

Eric Clapton, el icónico guitarrista británico, dijo hace unos días –en una entrevista– que estaba perdiendo la audición y que padecía tinnitus (sonidos en el oído). Pero alentó a sus seguidores al afirmar que esta condición no era impedimento para continuar en los escenarios. Como es natural, el anuncio causó revuelo y un sinnúmero de opiniones sobre el estado de salud del artista, que hace algunos meses había sido diagnosticado de una enfermedad que le compromete los nervios periféricos (una neuropatía).

Situación que, de paso, se convierte en una oportunidad para conocer un poco más sobre lo que, en realidad, le ocurre al autor de Layla y Tears in Heaven.



Para empezar, hay que decir que muchas personas, al igual que el artista, experimentan sensación de ruidos en los oídos o la cabeza.



Estos sonidos, que están ahí sin causa aparente –de acuerdo con el otorrinolaringólogo Miguel Parra Pinto–, pueden ser identificados como pitos, timbres, zumbidos o como un chorro de vapor a un lado o a ambos lados de la cabeza.



“Estos ruidos pueden ser intermitentes o permanentes con intensidad variable, al punto de que pueden convertirse en una verdadera molestia”, dice Parra.



Pero, a pesar de sus características, según Alexandra Mora, también otorrinolaringóloga, el tinnitus (o acúfenos) no son una enfermedad, sino el síntoma de algún mal de base.



Para Mora, las condiciones más frecuentes que están asociadas con la aparición del tinnitus son la exposición al ruido y la pérdida de la audición relacionada con la edad (presbiacusia).



Cuando se debe a la exposición al ruido, añade la especialista, el tinnitus puede aparecer de repente o en forma gradual:



“Si ocurre repentinamente, a menudo es percibido muy fuerte y puede permanecer durante mucho tiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos es temporal y puede ser intermitente”.



Parra, por su parte, explica que algunas personas con tinnitus de baja intensidad notan el problema cuando se exponen al ruido, por lo cual evitan escuchar música fuerte o asistir a eventos especiales ruidosos, como conciertos.



No se conoce la cifra exacta de personas afectadas por tinnitus. Santiago Hernández, otólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Otología y Neurotología, reitera que es una condición frecuente en las personas que tienen pérdida auditiva. “Quiere decir que, más o menos, en los pacientes con pérdida de audición en Colombia, que son unos 4 millones, un alto porcentaje puede tener tinnitus”, afirmó.



“El ruido pasajero también es tinnitus. Lo que pasa es que la inflamación que generó el trauma acústico, o sea, el ruido, pasó y mejoró. Sin embargo, en algunos pacientes es tan fuerte el trauma que quedan secuelas, y eso se ve reflejado en una audiometría y lobometría, que es un examen sencillo, económico y muy confiable que permite conocer las pérdidas auditivas”, añadió Hernández.

Estructuras comprometidas

El tinnitus puede ocasionarse en cualquiera de las cuatro partes que componen el oído. Mora aclara que, si se origina en el oído externo, la causa principal hay que ubicarla en la acumulación de cera o en la presencia de cuerpos extraños.



Si el síntoma se origina en el oído medio, hay que pensar en inflamaciones debidas a infecciones, también en enfermedades de los huesecillos (martillo, yunque, estribo) o de la membrana timpánica.



Si el origen es el oído interno, hay que descartar una presbiacusia (pérdida de la audición ocasionada por la edad), en la exposición al ruido, el uso de medicamentos o el síndrome de Méniére (una enfermedad propia del sistema vestibular). Y si la afectación es en el área retrococlear, hay que descartar tumores del nervio acústico y otras condiciones que afectan el cerebro.

Consejos para prevenir

- Evitar la exposición al ruido o reducir su tiempo.



- No usar medicamentos sin fórmula.



- Control audiológico regular.



- Usar electos de protección en ambiente ruidosos.



- Consultar rápidamente ante el primer síntoma.

Hay que examinar a Clapton

Es importante aclarar que del guitarrista Eric Clapton no se conoce un diagnóstico específico porque solo anunció que experimentaba el síntoma.



De acuerdo con una entrevista dada a BBC, el artista, de 72 años, “estaría perdiendo la audición debido a una enfermedad conocida como tinnitus”.



Pero, a pesar de lo vago de la declaración, Miguel Parra considera que tanto la pérdida de la audición como el tinnitus podrían ser la evidencia de una presbiacusia, es decir, una disminución en la capacidad para oír relacionada con la edad y aumentada por la constante y prolongada exposición al ruido a la que el guitarrista ha estado sometido como condición de su trabajo.



“Esto, por supuesto, es una suposición que, de ser cierta, no le impediría dejar su trabajo, porque eso permite adaptación y rehabilitación, en medio de una serie de medidas de protección”, asegura el médico. Y ante la ausencia de información, insiste en que es necesario descartar todas las potenciales causas del síntoma. Así las cosas, hay que examinarlo de manera detallada.

Lo que hay que hacer

Siempre que se presente, el tinnitus merece atención. Lo primero es consultar con el médico e iniciar una historia clínica completa para determinar la probable causa.



Alexandra Mora insiste en la necesidad de determinar si es en uno o ambos oídos, qué tiempo lleva, si es permanente o intermitente, si hay antecedentes de cirugía o de problemas familiares de oído y si, además, hay presencia de problemas de audición y del equilibrio.



También es importante investigar sobre la exposición al ruido en los sitios de trabajo y el uso de medicamentos para enfermedades en general.



De igual manera, se deben realizar exámenes completos de otorrinolaringología. La otoscopia (observación directa del oído) brinda mucha información, sostiene Miguel Parra, quien asegura que también se requiere un análisis de la agudeza auditiva para determinar los patrones de pérdida de audición que puede estar asociada a los tinnitus.



En el mismo sentido, hay que hacer pruebas de equilibrio para determinar la integridad funcional del sistema vestibular, que se localiza en el oído interno, entre otras pruebas, incluso radiológicas.



El manejo del síntoma se basa en la identificación de la causa y, por lo general, desaparece al tratarse la enfermedad subyacente.



Cuando se asocia a problemas de hipoacusia neurosensorial, como parece ocurrir en el caso de Eric Clampton, las posibilidades de cura son remotas, por lo que se recomiendan audífonos enmascaradores especiales, según el caso.

Estrés y cansancio, algunas consecuencias

1. La mayoría de las personas que sufren tinnitus experimentan efectos secundarios, que incluyen cambios emocionales, físicos y sociales. Estrés, irritabilidad, cansancio y depresión están entre ellos.



2. Aunque se ofrecen tratamientos y curas –e incluso productos contra el tinnitus–, lo cierto es que si no se encuentra con claridad la causa, se puede decir que en el momento no existe tratamiento científicamente probado contra el síntoma. Sin embargo, existen terapias, aditamentos e intervenciones que ayudan a los afectados a enfrentarse y convivir con estos acúfenos.



Fuentes: Asociación Americana del Tinnitus; Hear-it.org.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO @SaludET