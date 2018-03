Sarampión, amenaza continental con sede en Venezuela

Después de que el continente americano fue declarado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) libre de sarampión en el 2016, la región se enfrenta al resurgimiento más peligroso de esta enfermedad en los últimos 22 años. De hecho, este mal –totalmente prevenible con una vacuna–, en lo que va corrido del 2018, ha hecho presencia en nueve países del área, a la cabeza de los cuales está Venezuela, con 159 casos, seguido de Brasil, con 14, y Estados Unidos, con 13.

Pero el asunto es que esta situación se presenta desde el año pasado, apenas unos meses después de que con bombos y platillos la OPS calificó el 28 de septiembre del 2016 como un “día histórico” para la salud pública continental, cuando anunció que el virus del sarampión ya no circulaba por estos países.



De hecho, desde mayo del 2017 se han registrado brotes que, según la misma OPS, al final de ese periodo dejaron en Venezuela 720 víctimas (dos de ellas fatales); en Estados Unidos, 120; en Canadá, 45, y en Argentina, 3, lo que ya alertaba a las autoridades sanitarias de que la situación podía empeorar si no se tomaban medidas específicas. Sin embargo, solo el viernes pasado, y frente al irrefutable aumento de los casos, la OPS pasó de las recomendaciones formales que venía haciendo a instar a los países a redoblar esfuerzos para vacunar a sus poblaciones al publicar una alerta epidemiológica. Así mismo, el organismo manifestó que en Europa los casos de sarampión se cuadriplicaron el año pasado, lo cual incrementa el riesgo de importación a las Américas.

Lo cierto es que el virus del sarampión se esparce por todo el continente, pero, de acuerdo con Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, las acciones deben poner el foco efectivo y sin demora sobre Venezuela, que ya no presenta brotes como los reportados en el 2017 y en lo que va del 2018, sino que evidencia una verdadera epidemia. “Los casos registrados por la OPS, dada la situación que atraviesa ese país, dejan entrever un peligroso subregistro”, dice Nieto.



No le faltan razones al salubrista colombiano si se tiene en cuenta que el epicentro de los casos en el país vecino se halla en el estado Bolívar, en donde se concentran cerca del 85 % de los casos confirmados, según datos oficiales, y en los que menores de 5 años configuran la población más afectada, seguida por el rango entre los 6 y los 15 años. Es claro, dice el infectólogo Carlos Álvarez, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, que la diseminación del virus hacia otras áreas se puede explicar, además de las características propias del microorganismo para su transmisión, en el creciente movimiento de grupos poblacionales en ese país, en el que familias enteras se desplazan, incluso, fuera de esa nación.



Para la muestra, los dos casos confirmados en Colombia en el presente año (el último de ellos, el domingo), en menores provenientes de dicho país.



No sobra decir, de acuerdo con Nieto, que, según el análisis hecho por la Asociación Colombiana de Salud Pública, cerca del 90 % de todos los casos confirmados de sarampión en el continente se concentran en personas no vacunadas.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ*

Asesor médico EL TIEMPO

* Con información de agencias