¿Es posible que alcancemos 134 orgasmos por hora? / Sexo con Esther

Una mujer puede experimentar hasta 134 orgasmos en una hora, mientras que los hombres, en condiciones extremas, apenas si bordean los 16. Esto, de acuerdo con un estudio dado a conocer esta semana por el Centro de Estudios Sexuales de Long Beach, en Estados Unidos, que les practicó pruebas a casi 800 personas, de ambos sexos, para establecer un promedio de volteadas de ojo en este período.

Aunque siempre se ha sabido que nosotras tenemos más capacidad que los varones en este asunto de finales felices, lo cierto es que las diferencias han causado sorpresas. Bien se sabe que, por el lado de los señores, el período de recuperación es un factor limitante. Pero por más que exista continuidad en el goce, esa cifra de 134 orgasmos significa que se producen 2,3 cada minuto. No creo que sean tantos. Creo, más bien, en un éxtasis de larga duración. Porque, valga decir, es algo muy difícil de medir, hasta separar los dos componentes principales que tiene cada orgasmo, como es aquel que se encarga de las contracciones musculares en las mujeres y el otro, esa sensación subjetiva de placer.



Hay personas que dicen que mientras no existan estas dos partes equilibradas, la palabra orgasmo no se puede aplicar en toda su extensión. Y para el caso del estudio, 134 orgasmos pueda que sí ofrezcan las reacciones de tipo muscular que permitan ver que el cuerpo se mueve y demás, pero que alguien sea capaz de percibir una hora continua de goce pleno, sin que se convierta en molesto, la verdad me genera desconfianza.



Y me genera más inquietud al desconocer la forma como se lograron los orgasmos, porque estoy casi segura de que la medida no se alcanzó en medio de relaciones sexuales (no habría hombre que lo resista ni tiempo para cambiar de pareja dados los registros), por lo cual se presume que hubo necesidad de estímulo mecánico, lo que vuelve insulso cualquier tipo de resultado que se haya obtenido.

Aunque no deja de ser curioso, reitero que en cuestión de orgasmos y disfrute pleno, prefiero uno bien logrado que una cantidad exagerada para engordar estadísticas y ocupar titulares. Y a eso es a lo que hay que apuntar. Hasta luego.





ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

Twitter: @SaludET