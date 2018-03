La magia de la bioenergética: una terapia para limpiarnos

En medio de árboles, en la Escuela de Bioenergética de Chile –ubicada en el centro Tribu y Alma, de Santiago– se lleva a cabo un taller abierto bajo los soleados días de enero. En una de las actividades grupales para activar la energía, cerca de veinte alumnos se mueven libremente, aplaudiendo y levantando los brazos al ritmo de ‘Amárrame’, de la cantante chilena Mon Laferte. En medio de ellos, también estaba el presidente de la Federación Europea de Análisis Bioenergético, Olaf Trapp, quien tiene más de 30 años de experiencia como terapeuta corporal.

Daniela Goich, la directora de la Escuela de Bioenergética de Chile, explica que el análisis bioenergético busca, por medio de la respiración, la movilidad y la conversación, producir cambios profundos en la vida de los pacientes, que logren soltar tensiones y vivir el presente. Y que su práctica –con una guía profesional correcta– ayuda a comprender y resolver dificultades emocionales y psicológicas que afectan nuestra calidad de vida.



“Siempre les decimos a los alumnos ‘respira, estás vivo’, para recordarles que en el fondo mientras yo profundizo en mi respiración, profundizo en mi estar aquí. Que a través de la respiración estoy más presente y no en lo que pasó ayer, la culpa, la vergüenza, o en la ansiedad de lo que va a pasar en el futuro”, afirma Goich.

En Chile, la escuela se fundó en 2010, bajo el alero de la Florida Society for Bioenergetic Analysis (FSBA), que es la institución más importante en el área, en Estados Unidos, y también donde estudió la primera directora y fundadora de la escuela chilena.



La terapia bioenergética tuvo su origen en el psicoanálisis. Wilhelm Reich –discípulo de Freud– vio la importancia de cómo el inconsciente se refleja en el cuerpo. Más tarde, el psiquiatra Alexander Lowen dio forma al análisis bioenergético como se lo conoce hoy.



Pero ¿en qué consiste concretamente? En tratar los bloqueos emocionales y las emociones negativas (angustia, miedo, etc.) y el estrés, que se manifiestan en el cuerpo, principalmente como tensiones musculares o, incluso, dolores. Esto, mediante la combinación de ejercicios físicos, expresiones afectivas y la palpación de las tensiones musculares, normalmente en grupo, con el fin último de liberar esas tensiones ‘atrapadas’.



Una combinación de psicoterapia y ejercicios corporales que busca obtener una profunda limpieza emocional del paciente, en pro de su salud; así podría resumirse.



“La bioenergética es una herramienta tremenda, una terapia que produce cambios muy profundos. Tenemos pacientes con colon irritable, que luego de la terapia ya no tienen más ese problema”, asegura Daniela Goich, que trabajó durante diecisiete años en desarrollo organizacional como ‘coach’.



Por eso, también subraya que este tipo de aproximaciones pueden ser de utilidad para las empresas, especialmente en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades colaborativas, que ayudan a mejorar el trabajo en equipo.



“Si solamente hablamos de un vínculo saludable a las personas, les va a entrar por un oído y les va a salir por otro. Pero si trabajamos con el equipo en cómo me paro frente a otros, cómo soy capaz de escuchar a otro, y eso pasa por el cuerpo, otra es la historia”, dice.



La teoría bioenergética defiende la tesis de que al desbloquear las tensiones, la energía del cuerpo fluirá mucho mejor, el nivel del bienestar subirá y la persona podrá sacar provecho de toda su fuerza vital y vivir de manera más plena. Y con esta bandera, en medio de los tiempos que corren, no cuesta trabajo entender por qué viene ganando adeptos.

Sus cuatro recursos principales

El control de la respiración es uno de los pilares más importantes de la terapia bioenergética, pues es una poderosa ruta hacia la calma y el autoconocimiento. Luego están los ejercicios físicos, grupales o individuales, que son claves para liberar tensiones y toxinas; la meditación y los masajes.



MARTINA DÍAZ

EL MERCURIO (Chile) - GDA

* El texto original fue modificado y complementado con otras fuentes por la Edición Domingo de EL TIEMPO