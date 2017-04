Arrepiéntase de estos pecados / Le tengo el remedio

Nada más propicio que estos días de descanso o semivacaciones para hacer un acto de contrición sincero sobre la forma como enfrentamos el bienestar de nuestro cuerpo y la salud en general. Es claro que todos somos responsables de aquello que se llama prevención y frente a lo cual muchas veces hacemos caso omiso de todas las recomendaciones orientadas en este sentido. Pero más que para arrepentirse, la época es una buena oportunidad para aliviar los pecados poco saludables que todos cometemos, algunos de ellos literalmente mortales. Sin penitencia, aquí van algunas sugerencias.

No fume. Si usted es de los que todavía piensa que el cigarrillo le deja algo bueno, tenga presente que cualquier cantidad que consuma lo llevará de manera directa a la muerte. Así que evite hacerlo delante de terceros o en espacios cerrados, porque con esto se está condenando usted y de paso a todo el mundo.



Muévase. Al igual que el cigarrillo, el sedentarismo deja víctimas que en el mundo se cuentan por millones. Treinta ó 40 minutos diarios de ejercicios son el mejor y más barato seguro para prolongar la vida. Hágalo de acuerdo con su capacidad.



Cero bebidas azucaradas. La ciencia ha demostrado los peligros del azúcar agregado en la alimentación. Las calorías que estos líquidos le entregan al cuerpo son llamadas libres o vacías porque en su mayoría no se utilizan como energía, y el cuerpo termina acumulándolas en forma de grasa que muy difícilmente se elimina. Piense en esto sobre todo en niños y en adultos con riesgo.



Conozca su tensión. Saber las cifras de tensión arterial es tan importante como conocer el número de la cédula. Mantenerla dentro de los niveles normales es una medida salvadora, dado que la tensión arterial elevada es un asesino silencioso con el que muchos conviven sin darse cuenta.



Duerma. Si usted como adulto duerme menos de siete horas, está poniendo en riesgo toda su salud. No hay ninguna excusa para privarse de este recurso que previene contra males cardiovasculares, metabólicos y el bajo rendimiento.



Coma bien. Verduras y frutas en cinco porciones diarias es lo recomendable. Si está consumiendo menos de esas cantidades, está atentando contra el buen funcionamiento de su organismo. Claro, debe también pensar en una dieta con proteínas de alto valor biológico (carne, pollo, pescados), cereales, legumbres, carbohidratos de alta digestibilidad y un porcentaje mínimo de grasa, todo repartido en cinco comidas al día.



Agua. Dos litros de líquidos al día en forma de agua (sopa, jugos sin azúcar) son lo mandado, cualquier otra cantidad favorece el desequilibrio de este insumo vital para el organismo.



Por último, bájele al estrés. Dele a las cosas su verdadera dimensión. Rodéese de personas amables. Ríase más. Saque tiempo para descansar y divertirse. Comparta con los suyos. Por nada del mundo se automedique. Visite al odontólogo por lo menos una vez al año, y al médico, cada vez que lo necesite. Y por encima de todo tenga presente que si está sano y experimenta bienestar y tranquilidad, eso se proyectará en su entorno.



CARLOS F. FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO