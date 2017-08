La salud en Colombia, un ‘paciente’ en recuperación

Hablar del sector salud en Colombia no es novedad, sin embargo, llaman la atención las últimas noticias, entre las cuales se destaca que desde este mes entró en forma la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), es decir, que el Fondo de Seguridad y Garantía (FOSYGA) tal como lo conocíamos, dejó de existir, para dar paso a este nuevo administrador de recursos.

ADRES será la encargada de efectuar el reconocimiento y pago de la UPC del aseguramiento, realizar pagos y giros a prestadores y proveedores de tecnologías en salud, y administrará como parte de sus funciones, la BDUA –base de datos única de afiliados─. Espero que los grandes inconvenientes del FOSYGA sean superados con este nuevo esquema, es urgente en el país una mejor gestión de los recursos de la salud.



Y adicionalmente a lo que escuchábamos sobre ADRES, también se recibía la noticia de uno de sus principales actores, las EPS. La semana pasada se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud el listado de satisfacción 2017 de las EPS, un criterio para ver qué tan contentos están sus usuarios en términos de oportunidad, satisfacción y acceso. Este escalafón fue construido considerando la información de la encuesta de evaluación de servicios de las EPS realizada entre octubre y diciembre del 2016 por el Observatorio de Calidad del Ministerio.



En los resultados, es interesante ver cómo de las 13 EPS de régimen contributivo analizadas, las tres mejores son las que cuentan con planes de medicina prepagada. El primer puesto es de Sura, el segundo es de Sanitas y el tercero es de Aliansalud, que antes del 2010 era Colmédica EPS, hoy en día Aliansalud EPS, ya que Colmédica es el nombre para la medicina prepagada.



Sura es la gran ganadora en el ránquin, tanto en la versión anterior como en esta, ya que ha mantenido las primeras posiciones tanto en oportunidad, satisfacción y acceso; en Sanitas y Aliansalud se presentaron cambios. Sanitas bajo una posición en satisfacción, y Aliansalud nada que despega en temas de oportunidad, ya que en ese ítem está en la posición 10 de los 13, una muy mala calificación para ser la tercera mejor en el listado.



En términos de avances, el ganador es Salud Total EPS, que subió cinco puestos en oportunidad, cuatro en satisfacción y tres en acceso, quedando en la posición seis en el escalafón. La gran perdedora en posiciones es Coomeva: bajó 4 puestos en la general, 3 puestos en oportunidad, 5 puestos en satisfacción y 4 puestos en acceso, quedando en la posición general 10 de 13 del ránquin. Y no es de sorprender Cafesalud, que aparece como la peor en satisfacción y acceso, un impacto en su momento por el traslado de usuarios de Saludcoop.



Al relacionar estos resultados con el informe presentado por la Supersalud, sobre el cumplimiento de los indicadores financieros de permanencia en el sistema, se observa que son precisamente las de mejor posición en el listado de calidad las que también cumplen para el cierre del 2016 con la permanencia financiera en términos de solvencia, mientras que Coomeva, SOS y Cruz Blanca no cumplen financieramente.



Precisamente, Cruz Blanca, que está en el escalafón en la posición 12 de 13 y no realizó capitalizaciones, comienza este año proceso de enajenación. En términos financieros, al cierre de 2016 solo seis de las EPS del contributivo cumplen permanencia financiera (incluyendo Nueva EPS), situación compleja para el sistema.



Cuando se revisa la situación en el régimen subsidiado, se observa una alta dispersión en el comportamiento: de las 25 EPS, Mutual Ser sigue siendo la mejor, y hay que señalar los avances que han tenido EPS como Comfamiliar Cartagena, que subió 10 puestos.



Una de las EPS que ha perdido posiciones considerablemente es CCF de NARIÑO, la cual quedó en el último puesto, perdió 14 puestos en acceso, 13 en satisfacción y 3 puestos en oportunidad; esta EPS es de revisar en atención a sus usuarios, pues según cifras de Supersalud tiene 179.172 afiliados.



La peor en oportunidad es EMSSANAR ESS con 1'839.008 afiliados. La peor en satisfacción es CAPRESOCA EPS, con 167.777 afiliados. Ante esta situación, no son buenas las noticias en términos financieros, la situación es grave, solo cuatro EPS cumplieron con permanencia financiera (Coosalud, Mutual Ser, Comfaoriente y Nueva EPS que administra los dos regímenes).



Con este panorama, tanto en calidad de atención como financieramente, hay un espacio grande de prácticas de mejora en el sector. Si bien, según información de la Supersalud, al 2016 se han realizado capitalizaciones por $ 459.000 millones, entre las cuales se encuentran nueve EPS de régimen subsidiado y dos de régimen contributivo que no lograron cumplir con la solvencia financiera, se requiere un mayor seguimiento en el contraste, especialmente en el régimen subsidiado de calidad en satisfacción y comportamiento financiero.



Nancy Rivera Cuervo

Profesora del Departamento de Economía



Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de La Sabana