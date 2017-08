El colombiano que organiza las visitas del papa Francisco

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Uno de los hombres más cercanos al papa Francisco es colombiano. Se llama Mauricio Rueda Beltz y desempeña, desde enero del 2016, uno de los cargos más importantes en el Vaticano: tiene la responsabilidad de organizar los viajes del sumo pontífice.

En los últimos meses ha venido en tres ocasiones a Colombia, a ajustar detalles sobre la visita papal que se llevará a cabo entre los días 6 y 10 del próximo mes de septiembre.



Y aunque son muchos los periodistas que han buscado entrevistarlo (incluso, varios directores de medios), su respuesta ha sido negativa.



Obedeciendo a la diplomacia vaticana a la que pertenece, este bogotano de 47 años, egresado del Gimnasio Moderno en 1987, guarda absoluta prudencia.



“Monseñor Rueda Beltz es una persona inteligente, de gran capacidad organizativa; prudente, de excelentes relaciones humanas. Profundamente espiritual, vive su servicio a la Santa Sede con inmensa generosidad”, afirma el cardenal colombiano Rubén Salazar, quien conoce a Rueda Beltz desde cuando se preparaba para ser sacerdote en el Seminario Mayor de Bogotá, donde estudió.



“Es un excelente hijo. Una persona maravillosa. Es un hombre muy especial del que nos sentimos muy orgullosos”, responde Ilse Beltz, la madre, también con mucha prudencia. No da más detalles.



Tras ordenarse como sacerdote, Rueda Beltz se doctoró en Derecho Canónico en la Pontifica Universidad de la Santa Cruz, de Roma.



Ha trabajado en las Nunciaturas Apostólicas de Chile, Estados Unidos y Jordania, y actualmente forma parte de la Sección para la Relación con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.



En Jordania, recuerda el cardenal Salazar, fue el encargado de organizar la visita del Papa a Tierra Santa a principios del 2014. Luego, ya en la Secretaría de Estado del Vaticano, ayudó a la organización del viaje papal a Turquía a finales de ese mismo año.



“La eficiencia de estos servicios fue seguramente lo que llevó al papa Francisco a encargarlo de organizar todos sus viajes papales, y, por esta razón, es ahora el encargado de coordinar la organización del viaje del santo padre a Colombia en septiembre de este año”, añade el cardenal Salazar.



Rueda Beltz fue afianzando su carrera en un trabajo de gran responsabilidad. Por eso, cuando el italiano Alberto Gasbarri –uno de los funcionarios más veteranos de la Santa Sede– se jubiló en enero del 2016 tras cumplir 70 años, fue nombrado en su reemplazo.



Desde entonces, ha organizado las visitas papales a Grecia, México, Polonia, Suecia, Egipto y Portugal, y ahora se prepara para una muy importante: a su propio país.



El padre Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico de Colombia, se conoció con monseñor Rueda cuando era diplomático del Papa en Senegal, y él estaba en Guinea.



“Mauricio es muy apreciado por sus cualidades humanas y espirituales. Un sacerdote sencillo, afable, muy trabajador. Su actual responsabilidad es muy grande y compleja, pero él ha sabido demostrar sus altas capacidades y competencias”, dice Mercado.



El padre Juan Álvaro Zapata, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, se conoció con Rueda en el Seminario Mayor de Bogotá, aunque él iba tres años adelante en su preparación.



Recuerda que alguna vez trabajaron juntos en la parroquia de San Juan Nepomuceno, en el sector bogotano de Bosa, donde se destacó por su sensibilidad con los más necesitados.



Se hicieron amigos y han seguido en contacto. De hecho, se han visto en Roma. Pero ahora, en la víspera de la visita a Colombia del papa Francisco –en la que también trabaja como director de los asuntos litúrgicos– apenas lo ha visto de lejos.



Mario Galofre Cano, entonces rector del Gimnasio Moderno, fue quien le entregó el diploma de bachiller en 1987.



Y hoy, dice: “Nada mejor para el director de un colegio –que es laico, librepensador y donde se estimula el pensamiento y la libertad individual– que ver a Mauricio prestando un servicio a la Iglesia de una manera tan eficaz”, comenta Galofre Cano, quien destaca también que su mamá haya sido profesora de la misma institución y que su familia se haya distinguido por su espiritualidad.



Martha Figueroa, quien fue su profesora de música en el Gimnasio Moderno, lo recuerda como un buen intérprete de flauta dulce y dueño de una excelente voz de tenor. Y como un amante de las letras que dirigió la revista del colegio: ‘El Aguilucho’.



“A pesar del tiempo que ha transcurrido y de sus ocupaciones, mantiene contacto mostrando el mismo cariño y sencillez. Siempre me repite: ‘Pide mucho por mí en tus oraciones’. El día de Santa Marta –el pasado 29 de julio– me escribió para contarme que la misa la ofreció por mí. ¡Y lo hace después de 30 años de haber salido del colegio!”, comenta emocionada.



En la página del colegio Gimnasio Moderno se ha exaltado la labor de monseñor y allí se dice: “Mauricio ha conservado su amor y respeto por el colegio, lo cual lo ha llevado a permanecer pendiente de los procesos académicos que ha atravesado el Gimnasio Moderno a lo largo de los años. Por este motivo, gracias a su cercanía con la academia gimnasiana, en el 2000 fue nombrado como miembro del Consejo Superior, cargo que desempeñó hasta mediados del 2002, cuando tuvo que dimitir debido a obligaciones relacionadas con su vocación, en Roma”.



Con apenas 47 años y un cargo tan importante, monseñor proyecta una prometedora carrera en el Vaticano y dentro de la jerarquía católica colombiana.



JOSÉ ALBERTO MOJICA

Subeditor de Vida