El país, listo para recibir al papa Francisco

Faltan nueve días para que el papa Francisco pise suelo colombiano. El próximo 6 de septiembre, sobre las 4 de la tarde, aterrizará en Bogotá en el avión Pastor 1, de la aerolínea Alitalia. Y desde ese momento comenzará su visita apostólica, exclusiva para Colombia, en la que también recorrerá Villavicencio, Medellín y Cartagena.

El lunes, en la plaza de Armas del Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos hizo el lanzamiento oficial de la visita papal y dio a conocer varios detalles; entre ellos, el papamóvil en el que desplazará el santo padre, la tripulación de Avianca que lo atenderá y la estampilla conmemorativa.



“Colombia está lista. Estamos preparados para recibir al santo padre. Y tenemos a un equipo de lujo, encabezado por nuestro vicepresidente, el general Óscar Naranjo; por monseñor Fabio Suescún, director de la visita, y por todos sus muy entusiastas colaboradores. A todos quiero decirles: gracias”, expresó el mandatario, quien invitó a todos los colombianos, a propósito de la visita papal, a que “avancemos juntos hacia la paz, ahora que se acallaron las armas del conflicto con las Farc”.



“Con fe iniciamos el proceso de paz. Y con la fe llega la esperanza en el momento histórico actual. Y de la esperanza se desprenden la caridad, la generosidad, la solidaridad con el otro y la confianza que nos permite abrir nuestros corazones”, añadió el mandatario. Entre los asistentes al evento estaba Camila Pasto, piloto de Avianca y asignada como copiloto para transportar al pontífice latinoamericano. “Es una bendición que me asignaran esta responsabilidad. Me siento muy feliz y agradecida”, dijo la joven aviadora.

El presidente Santos exploró el papamóvil por dentro y por fuera. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

María Paola Duque, vicepresidenta de relaciones estratégicas de Avianca, explicó que hay cuatro aviones dispuestos para los desplazamientos del Papa. Para los vuelos domésticos fue designado un avión A320 y para el vuelo Bogotá- Cartagena-Roma será un Dreamliner 787. Y habrá un avión más de reserva y una nutrida tripulación.



“El Vaticano ha sido claro indicando que no le interesan las ostentaciones”, advirtió Duque y contó que las aeronaves no sufrirán modificaciones. El Papa irá en el área de business, con una división en las cortinas que le permitirán privacidad con el resto de la comitiva.



En el avión, añade Duque, Francisco irá acompañado de un séquito de 40 personas y una delegación de 75 periodistas internacionales acreditados en la Santa Sede.

Sobre la comida a bordo no dio muchos detalles. “Será muy rica, con mucho esmero. Le vamos a servir sopa, porque él pidió sopa. Y mermeladas típicas colombianas, pero sin pepas, porque así lo pidieron también”, añadió Duque.



Los aviones contarán con detalles especiales como un paquete de amenidades para cada pasajero, con el pin conmemorativo de la visita y una cobija marcada. Y los apoyacabezas de cada asiento fueron bordados con el nombre de cada pasajero.



El ecuatoriano Keyvan Rahmani, ingeniero jefe de General Motors Andina, presentó uno de los tres papamóviles que dicha compañía ensambló para los desplazamientos del papa. “Estos vehículos son producto del talento colombiano. Le dedicamos cinco meses y participaron más de mil personas”, dijo al referirse a los ajustes que les hicieron a las camionetas Traverse. En la parte trasera están la silla papal y dos sillas adicionales, todas blancas y de cuero; en una de ellas irá el arzobispo de cada ciudad.



Uno de los papamóviles cuenta con el logo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, equipo de fútbol argentino del cual es hincha su santidad. Otro de los vehículos tiene una imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia. Y el tercero tiene escrita esta frase: “Hecho con mucho cariño por manos colombianas”.



En el evento también fue presentada la estampilla conmemorativa de la visita papal, a cargo de la empresa 4-72 y bajo la supervisión de la Santa Sede. Fueron 38.000 estampillas las que se mandaron a imprimir a Francia y que se pueden conseguir en todos los puntos de 4-72 en el país; cada una cuesta 5.000 pesos. Una colección de la pieza será enviada a los 192 museos filatélicos en todo el mundo.

Sobre la misa en Bogotá

Monseñor Luis Manuel Alí, arzobispo auxiliar de Bogotá y coordinador de la visita papal en la ciudad, informó que han distribuido 470.000 boletas para la misa que el papa Francisco ofrecerá el 7 de septiembre en la capital a las 4 p. m., a quienes se inscribieron en las parroquias. Y aclaró que quienes no tengan una boleta pueden reclamarla en los puntos de TuBoleta, en la Catedral Primada y en los coliseos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo en Bogotá. “Hay entradas para todos”, aclaró.



El Simón Bolívar se abrirá ese día a las 5:00 a. m.



REDACCIÓN VIDA