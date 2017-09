Blindan avenida El Dorado para el recorrido del papa Francisco

Centenares de policías y militares blindan este miércoles la avenida El Dorado, que lleva al aeropuerto internacional de Bogotá, para garantizar la seguridad durante el primer recorrido en papamóvil que hará el papa francisco tras su llegada esta tarde al país.

Por las restricciones de circulación puestas por las autoridades, la avenida presenta este miércoles un movimiento de vehículos inferior al habitual y sobresalen los policías ubicados a una distancia no mayor a 20 metros para mantener el orden durante el desplazamiento papal.



Los pocos vendedores que transitan por la avenida reclaman que por las restricciones al público no han tenido las ventas esperadas. "Está suave", dijo a Efe José Vargas, un vendedor que llevaba un manojo de banderines con la imagen del papa y los colores del Vaticano.



A su lado, otro vendedor manifestaba la esperanza de que cuando empiecen a llegar los fieles el negocio mejore. "Esperamos más tarde que la cosa mejore", afirmó el hombre, que llevaba un niño como ayudante, cargando banderas con el rostro el pontífice.



Mientras esperan a los compradores, los vendedores pasan el tiempo hablando con los policías estratégicamente ubicados tanto en la avenida, como los viaductos y pasos peatonales que la atraviesan.



Entre los vendedores también hay muchos venezolanos que llegaron a Colombia para escapar de la crisis en su país y aprovechan la visita del papa para conseguir ingresos vendiendo camiseta y banderas. "Soy venezolano, de Maracaibo, no hago nada, no consigo trabajo", dijo a Efe Enrique Salazar, un joven de unos 25 años, que junto a un amigo ofrecía camisetas a los transeúntes.

Mientras esperan a los compradores, los vendedores pasan el tiempo hablando con los policías estratégicamente ubicados tanto en la avenida El Dorado. Foto: Luis Eduardo Noriega / EFE

El público bogotano podrá saludar al Papa a partir del monumento Reyes Católicos, situado en cercanías del aeropuerto, donde entre los primeros en llegar está fue una familia de cuatro mujeres, dos adultas y dos niñas, que vestían una camiseta con una foto del obispo de Roma y la inscripción 'Yo amo al papa Francisco'.



Las mujeres de la familia Andrade Bohórquez son originarias de Ovejas, localidad del departamento de Sucre, en el norte de Colombia, y llegaron en la mañana de este miércoles al monumento para asegurarse una buena ubicación. Las cuatro dijeron estar muy emocionadas de poder ver a Francisco y juntaron sus manos en forma de corazón en señal de bienvenida.



En algunos edificios residenciales y de oficinas que están en la ruta que recorrerá el papa fueron instaladas banderas de Colombia y del Vaticano y pancartas alusivas al momento. "Bienvenido papa Francisco. Es un honor tenerte en Bogotá", dice uno de los carteles colgado en el balcón de un apartamento, mientras que en otro, con la bandera de Colombia como fondo y la foto del papa se lee: "Bendice mi familia. Bienvenido Francisco, Visita apostólica 2017".



La llegada del Papa a la base militar de Catam está prevista para las 4:30 (hora local) y será recibido al pie de la escalerilla del avión por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su familia. Después de los saludos de rigor Francisco abordara el papamóvil para un recorrido de 15 kilómetros hasta la Nunciatura Apostólica, situada en el barrio de Teusaquillo, en lo que será su primer contacto con los feligreses colombianos.

EFE