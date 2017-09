Cerca de 300.000 pasajeros arribarían a la terminal Salitre

La Secretaría de Movilidad anunció que la medida de levantar la restricción de pico y placa para los taxis los días 6 y 7 se aplicará también para el trasporte público especial. “Esta medida rige para los carros, camionetas o camperos con capacidad para cuatro pasajeros, sin incluir al conductor”, señaló la entidad.

Se espera que a la terminal Salitre lleguen cerca de 300.000 pasajeros de diferentes partes del país para ver al Papa. Tenga en cuenta que mañana, a partir de la 1 p. m., se restringirá el tránsito de TM por la calle 26, y desde las 2 p. m., el de vehículos particulares, motos y bicicletas, desde el aeropuerto hasta la avenida Caracas, ya que por ahí circulará el papamóvil.



Debido a las medidas especiales de movilidad en la zona cercana al parque Simón Bolívar, en la que se encuentran rotativas de la Casa Editorial EL TIEMPO, no se descarta que la distribución del periódico se retrase este jueves en algunas zonas de la ciudad.

Si va a la 26, esto le interesa

Por el carril exclusivo de TransMilenio, de occidente a oriente, irá el papamóvil desde el aeropuerto hasta la Nunciatura. Transitará a 30 km/h.



La gente podrá ubicarse en los demás carriles y en el separador verde de la vía para ver al Papa.



Serían cerca de 600.000 personas las que se apostarían en la calle 26.

Solo se podrá acceder a la calle 26 caminando.



Las carreras 50 y 68 y las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, de La Esperanza y Rojas tendrán tráfico vehicular.



Los puentes peatonales de la calle 26 estarán cerrados.



Si vive en Bogotá o llega de otra ciudad, tenga en cuenta que hay pico y placa para los particulares todo el día (6 a. m. a 7:30 p. m.), según el último dígito de la placa.



Se espera la llegada de cerca de 300.000 vehículos particulares. La misma cantidad que en un puente festivo.



Sobre la 26 habrá 10 carpas para personas extraviadas, 7 ambulancias, 4 puntos de primeros auxilios, 52 bomberos, 4 máquinas, 1.690 personas de logística, 520 hombres de la Defensa Civil.



Para los dos días, se dispondrá de 14.500 uniformados.



No lleve niños menores de 7 años.



Use bloqueador, póngase gorra, lleve ropa cómoda, hidrátese y cuide sus objetos personales.



Acate las recomendaciones de las autoridades.



No lleve carro, use SITP y TransMilenio.

Siga la llegada por Citytv y EL TIEMPO

Darío Restrepo, director de Televisión de EL TIEMPO Casa Editorial, y Claudia Palacios, directora de la franja prime de lunes a viernes, son los encargados de presentar desde hoy los especiales sobre la visita del Papa a Colombia.



La información de la llegada del pontífice al país empieza hoy a las 2 p. m., con una cobertura por los canales CityTv y EL TIEMPO Televisión, en la que se verán su aterrizaje en Bogotá y su primer recorrido por la ciudad.



El analista invitado es Hernán Olano, experto en derecho canónico y vaticanista.

Desde este miércoles, los canales de EL TIEMPO Casa Editorial estrenan su franja nocturna, que incluye Citynoticias de las 8 p. m. y Mejor hablemos (de 9:30 a 10:30 p. m.), que dirige y presenta Palacios.

Romería para ver a la Virgen

No había abierto aún la catedral Primada, frente a la plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, cuando ya los feligreses estaban haciendo una larga fila para ver la imagen de su patrona, la Virgen de Chiquinquirá.



Desde diferentes lugares llegaron a darle gracias, a saludarla y a pedirle milagros. El lienzo data de 1560, y aunque se deterioró, este se renovó sin intervención humana en 1586, por eso existe la devoción popular.



El viernes pasado fue trasladada en helicóptero desde la población boyacense hasta la catedral, donde el santo padre la bendecirá el jueves.



Los feligreses ocuparon ayer más de dos cuadras para verla. María Ofelia Cárdenas, por ejemplo, salió de su casa en Soacha a las 8 de la mañana con toda la tranquilidad del mundo: nada, ni nadie la iba a detener en su procesión a la plaza de Bolívar para ver uno de los símbolos católicos más queridos de Colombia.



“Siento mucha devoción por ella y esta es la oportunidad de tenerla más cerca”, dijo la mujer minutos antes de entrar a ver el emblemático cuadro con más de 430 años de historia, una obra de arte religioso de la época colonial adornada con esmeraldas y otras piedras preciosas.



María Ofelia logró entrar y rezar en el templo mayor. Y anunció que tampoco se va a perder, por nada, el ingreso a la ciudad del jerarca católico, a su paso por la calle 26, que se calcula será hoy, entre las 4:30 y 6 de la tarde.



En cambio, a la ceremonia religiosa en el parque Simón Bolívar, el jueves, no puede asistir por su trabajo.



Hay que decirlo: la romería camina despacio, con paciencia, respeto y devoción, mientras patrulleros de la Policía hacen rondas para espantar a los ‘cosquilleros’, esos amigos de las billeteras y celulares ajenos, y también para evitar que los vendedores estacionarios se apoderen del espacio público.



Tres mujeres de una misma familia rezan el rosario en medio de la multitud, esta vez bajo un cielo despejado y suave, porque suele pasar que de un sol incandescente el clima puede saltar a una granizada.



También en el ambiente se ha sentido un gran fervor juvenil con la llegada del papa Francisco. Las calles alrededor de la catedral están llenas de rostros de miles de jóvenes católicos, como Sebastián Urbina, de 23 años, quien ingresó a la iglesia a dar las gracias por los milagros de la Virgen, y dijo que con seguridad va a estar en el recibimiento que le van a hacer los jóvenes a Francisco, en la plaza de Bolívar, este jueves: “Es que ver al papa Francisco es como ver a Dios en la tierra”, manifestó el joven Urbina.



EL TIEMPO