'Que la violencia no los derrumbe, sueñen grande': Francisco a jóvenes

Ante miles de jóvenes que se reunieron en la plaza de Bolívar, el papa Francisco les habló de una manera más cercana, los llamó “cachacos, costeños, paisas, llaneros, vallunos, llaneros”, e insistió, tal como lo hizo a su llegada al país ayer en la tarde, que no pierdan ni se dejen robar la alegría.

“En este día les digo: mantengan viva la alegría, es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado al Señor. Nadie se la podrá quitar. No se la dejen robar, cuiden esa alegría que todo lo unifica en el saberse amados por el Señor”, les dijo el sumo pontífice.



El papa llamó a los jóvenes a “encontrarse” e ir más allá de las diferencias. “Les basta un rico café, un refajo o lo que sea como excusa para suscitar el encuentro. Los jóvenes coinciden en la música, en el arte... ¡si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos!”, dijo el Papa.

En un tono más paternal, a los niños, jóvenes, adultos y ancianos les aconsejó: “Que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza”, dijo.

Los jóvenes coinciden en la música, en el arte... ¡si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos!

En su discurso, también les insistió en que deben perdonar y a dejar atrás el odio. “También vuestra juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida: perdonar. Perdonar a quienes nos han herido; es notable ver cómo no se dejan enredar por historias viejas, cómo miran con extrañeza cuando los adultos repetimos acontecimientos de división simplemente por estar atados a rencores”, dijo el Papa.



El sumo pontífice recalcó que “los ambientes de desazón e incredulidad enferman el alma” e insistió en que las “ilusiones y proyectos (de los jóvenes) oxigenen Colombia y la llenen de utopías saludables”.



El Papa terminó su discurso conminando a los jóvenes a hacer los cambios necesarios en la sociedad colombiana. “Los invito al compromiso, no al cumplimiento, en la renovación de la sociedad, para que sea justa, estable, fecunda”, señaló.

