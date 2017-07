‘Un tinto con el Papa Francisco’, en un nuevo libro

El periodista boyacense Néstor Pongutá Puerto es un reportero curtido en los asuntos vaticanos. Cubrió los últimos cinco años del pontificado del hoy santo Juan Pablo II, incluidas su agonía y muerte, en el 2005.



Cubrió también el pontificado de Benedicto XVI, y lo acompañó en varios de sus viajes. Siguió el cónclave en el cual fue elegido el papa Francisco, el 13 de marzo del 2013, y desde entonces se ha encargado de seguir sus pasos.

Ha estado en varios de sus viajes y se prepara para acompañarlo en el vuelo que lo traerá a Colombia el próximo 6 de septiembre. Precisamente, de ese trabajo salió el libro que Pongutá –corresponsal en Roma de W Radio– presentará la primera semana de agosto en Bogotá bajo el título 'Un tinto con el papa Francisco'.



El libro, de editorial Planeta y con el prólogo de Julio Sánchez Cristo, revela –entre otras cuestiones– apuntes de alta política como el encuentro que propició el Papa entre el presidente Santos y el expresidente Uribe.



¿Por qué el nombre del libro?



Desde el 2 de abril del 2015, cuando se supo que el Papa podría visitar Colombia, todos los días en La W me pedían que desarrollara esa noticia. Entonces dije: ‘Como nadie me confirma, la única forma es preguntándole directamente al papa Francisco’. Aproveché una audiencia con el presidente de Togo, a finales de enero del 2016, y le dije: ‘Santo Padre, solo necesito saber si va a ir o no va a ir a Colombia’. Y me respondió: “Si voy a Colombia, me das un buen tinto colombiano, y sonrió”.



¿Y qué pasó?



Conté esa historia en La W, y de la Federación de Cafeteros en Europa me contactaron para darme dos bolsas del mejor café. Después, en el viaje a México, en el avión, llegó el momento de saludarlo y le pasé las dos bolsas de café.



Y él dijo: “Pongan esto aparte, para que no se me refunda con los otros regalos” y, fiel a su palabra, desde el mismo avión me confirmó que vendría a Colombia en el 2017 si el acuerdo de paz estaba blindado. Obtengo semejante noticia, y la transmití desde el mismo avión papal.



¿Qué decir del encuentro que el Papa sostuvo con el presidente Santos y con el expresidente Uribe?



¡Compren el libro! (risas). El Papa quiso tenerlos juntos, en su práctica de la cultura del encuentro, buscando no lo que divide, sino lo que une. Vale destacar la generosidad del presidente Santos, que aceptó que Uribe estuviera presente en su audiencia. Y aunque hay quienes dicen que ese encuentro no sirvió de nada, el Papa entendió que el país estaba muy polarizado y había mucho que hacer para buscar la reconciliación entre los colombianos. En este punto se explica el lema de la visita papal: ‘Demos el primer paso’.



VIDA