Nuevo 'Ecce Homo' en España: la malograda restauración de San Jorge

26 de junio 2018 , 10:50 a.m.

La escultura en madera de San Miguel de Estella, en Navarra, lleva 500 años siendo el símbolo que adorna a la capilla de Estella, en el occidente de España.



Sin embargo, hoy, el retrato atraviesa un difícil momento debido a una desilusionante restauración que parece repetir lo sucedido en 2013 cuando una mujer (que no era restauradora) quiso retocar al Ecce Homo de Borja, también en España, y llevó a la obra de arte religioso a ser el centro de burlas y memes por el fallido resultado.



El curioso hecho fue registrado por el diario británico The Guardian.

El intento por renovar el aspecto de la pieza que data del siglo XVI, se le ha quitado, según críticos, el valor artístico a la escultura de San Jorge, que tenía una apariencia opaca por la madera, y ahora se le dejó un rostro rosado chillón con una armadura gris.



"No se ha hecho la restauración adecuada para esta estatua del siglo XVI. Han usado yeso y el tipo de pintura equivocado y es posible que las capas originales de pintura se hayan perdido", indicó a The Guardian el alcalde de Estella Koldo Leoz, quien alega que los planes del retoque no fueron avisados.

Hoy #Estella #Lizarra no es noticia por su espectacular patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural en general, lo es por una desgraciada actuación en una talla de San Jorge del siglo XVI que se encuentra en uno de los imponentes templos religiosos de la ciudad pic.twitter.com/EYf8IwTdQp — KoldoLeozGarciandia (@koldinni) 25 de junio de 2018

De igual forma, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España (ACRE) rechaza lo ocurrido en la región de Navarra y expresó su preocupación por los artistas aficionados que buscan retocar las piezas de arte sin contar con el conocimiento ni las herramientas adecuadas.

Basta ya de llamar restauración a esto, #NoEsRestauracion, lo que se ha hecho al #SanJorgeDeEstella no es fruto del trabajo de una profesión llamada #ConservacionRestauracion #SOSPatrimonio — AcreComValenciana (@acre_com) 26 de junio de 2018

ELTIEMPO.COM