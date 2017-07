Ya puede inscribirse para asistir a la misa del Papa en Bogotá

Lo primero que tiene que recordar si desea asistir a los eventos religiosos que se llevarán a cabo durante la visita del papa Francisco a Colombia es que todos ellos son gratis.



Hecha esta aclaración, quienes residen en Bogotá o planean trasladarse a esta ciudad en el mes de septiembre para ser testigos de la visita papal, ya pueden inscribirse para asistir a la misa que Francisco dará en el Parque Simón Bolívar el jueves 7 de septiembre.

Así lo anunció la Arquidiócesis de Bogotá, institución que informó que hasta el 15 de agosto los bogotanos podrán inscribirse en las parroquias, capellanías, pastorales de los colegios o universidades y organizaciones autorizadas.

Si no puede asistir a uno de estos puntos autorizados, también puede realizar las inscripciones en este enlace en el cual tendrá que suministrar datos básicos. En esta misma página web se ofrece la información relativa a la entrega.



Es importante tener en cuenta que las puertas del Simón Bolívar se abrirán desde las 5 de la mañana para facilitar el ingreso de las 550.000 personas que serán testigos de la visita papal. Los ingresos estarán habilitados hasta las 2 de la tarde.



Quienes no alcancen a ingresar al lugar contarán con pantallas y sonido. Esta adecuación se hará en zonas cercanas que serán informadas en los próximos días.

Proceso de inscripción para quienes viven fuera de Bogotá

- Las inscripciones fuera de la ciudad y el país pueden realizarse en este enlace: http://arquibogota.org.co:9090/Eucaristia/



- Las comunidades religiosas podrán inscribirse en la Oficina para la Vida Consagrada. Teléfono: 3505511 ext. 1201. Correo electrónico: vic_religiosos@arquibogota.org.co.



- Los movimientos laicales o asociaciones de fieles en los Consejos de laicos de la arquidiócesis pueden escribir al siguiente correo electrónico: consejodelaicosbogota@gmail.com.



- Los concelebrantes en la cancillería de sus respectivas diócesis. Arquidiócesis de Bogotá. Correo electrónico: sec_cancilleria@arquibogota.org.co. Teléfono: (1) 3505511 Ext. 1501.

Estas recomendaciones le serán de gran utilidad

Además del tiempo del que debe disponer para la misa del Papa, también debe considerar algunas recomendaciones básicas. Tenga en cuenta estos puntos antes de realizar su inscripción.



- No se permite el ingreso de menores de siete años.



- Para ingresar al parque Simón Bolívar, todas las personas deben presentar su boleta gratuita.



- Está permitido el ingreso de alimentos ligeros y suficiente hidratación. Será muy importante.



- En el interior del parque se habilitarán zonas de comida.



- El ingreso de envases de vidrio está prohibido.



- Se recomienda asistir con ropa y zapatos cómodos.



- No se permite el ingreso de mascotas.



- Los participantes pueden llevar pancartas y banderas.



- No se permite el ingreso de sombrillas. Sí de ponchos plásticos y sombreros para el sol.



- No se permite el ingreso de carpas.



- Ponga la basura en su lugar o guárdela hasta encontrar una caneca.

