Iglesia no es cómplice o ingenua: monseñor Urbina sobre caso Santrich

“Comprendo que, frente a esta situación, haya reacciones de desconcierto y de dolor. He querido transmitirles estas informaciones, albergando el propósito de hacer claridad sobre conceptos imprecisos o tendenciosos que se han difundido y que han causado daño”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, a propósito del caso Jesús Santrich.

Y aclaró que no se encuentra en la sede del Episcopado ni en un lugar donde pueda gozar de inmunidad diplomática. “Está temporalmente en la sede de la Fundación Caminos de Libertad, institución católica creada hace más de 20 años con la misión de prestar un servicio pastoral en el ámbito carcelario. La tarea que esta Fundación ha realizado ha sido de gran ayuda para un significativo número de hombres y mujeres privados de la libertad y para sus familias”, explicó el también arzobispo de Villavicencio, quien reiteró que la motivación fundamental de la Iglesia en esta situación es de carácter humanitario.

Con este gesto humanitario, la Iglesia no desconoce, ni aprueba FACEBOOK

TWITTER

“Corresponde, además, a la defensa de la vida, principio inherente a la fe católica y al anuncio del Evangelio. No hay otro tipo de motivaciones e intereses. Y aclaró que la Iglesia acata las órdenes judiciales en el ámbito nacional e internacional que se tomen como resultado de las investigaciones que se adelantan en su caso.



“Que él esté en una fundación católica, no significa que la Iglesia se interponga en el debido proceso”, añadió el prelado y aclaró que les corresponde al Ministerio de Justicia y al Inpec la responsabilidad directa del traslado, seguridad y atención sanitaria de Santrich. En este mismo sentido, él permanece a disposición de estos organismos gubernamentales.



“La Iglesia está llamada a actuar con el espíritu del buen samaritano del Evangelio; a ser hospital de campaña. Con este gesto humanitario, la Iglesia no desconoce, ni aprueba, ni es cómplice o ingenua frente a los hechos que la justicia debe investigar”, agregó monseñor Urbina y destacó que “el compromiso más grande de la Iglesia en la búsqueda de la reconciliación está con las víctimas”.



VIDA