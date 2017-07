Polémicas frases de José Galat que lo metieron en líos con la Iglesia

La Iglesia Católica no aguantó más las afrentas del polémico académico y empresario boyacense José Galat, presidente de la universidad La Gran Colombia y fundador y propietario del canal de televisión Teleamiga, que ofrece programación principalmente de contenido religioso.

En repetidas ocasiones, en su programa 'Un Café con Galat', se ha referido de manera despectiva y en términos de grueso calibre en contra del papa Francisco. Galat, quien ha hecho carrera en el país como defensor de la moral y de la fe católica, ha dicho cosas como estas:



“El papa Francisco es el papa negro y abre las puertas al anticristo. El Papa fue elegido en cónclave, pero hay serias dudas sobre su elección. Oramos por el señor para pedir por el Papa verdadero y para que el falso se convierta”.



Por eso, los obispos congregados en la Conferencia Episcopal emitieron un comunicado en el que rechazan los mensajes de Galat en dicho espacio televisivo y le advierten que, con su comportamiento, está incurriendo en situaciones graves para la Iglesia católica como el cisma, que –según el derecho canónico– abre paso a la excomunión.



“Es fundamento de la fe católica el amor y la adhesión al legítimo Sucesor del Apóstol Pedro, hoy el papa Francisco. Los obispos renovamos de corazón nuestra unión con el santo padre y acogemos con filial disposición su magisterio y su pastoreo. Por eso, nos duele que el mencionado programa, con argumentos superficiales y nocivos, pretenda sembrar en el pueblo creyente actitudes de distanciamiento y de duda frente a la validez del pontificado del papa Francisco”.

En el documento del Episcopado se advierte que en diferentes ocasiones se ha acudido a la vía del diálogo, manifestando la disposición del clero para lograr un acercamiento con Galat.



“Hemos mantenido la esperanza de que el canal se orientara a ser un medio para la formación cristiana de tantas personas. Sin embargo, no ha sido posible un acercamiento sereno y fecundo, ni se ha dado un cambio de actitud”.



Es por esa razón que Conferencia Episcopal reitera que el canal Teleamiga no representa ni refleja la enseñanza de la Iglesia católica y que por tanto no puede autodenominarse canal católico.



“Pedimos a quienes participan en otros espacios del canal, aun con la intención de servir a la evangelización, a dejar esta colaboración por la confusión que suscita en el pueblo creyente, dada la línea de pensamiento falsa y dañina que ha asumido Teleamiga. De modo particular, exhortamos a sacerdotes y religiosos a cesar todo tipo de apoyo al canal, pues hacerlo reviste una gravedad mayor dada su vocación y constituye una evidente desobediencia a la Iglesia”, dice el documento, que aclara que no es cierto que la Conferencia Episcopal de Colombia haya instaurado acción alguna ante la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con la intención de que retire el canal Teleamiga del aire.



Y aclara que, en consecuencia, es un absoluto contrasentido que el canal Teleamiga siga transmitiendo la celebración de la Eucaristía y que en sus instalaciones se tenga el Santísimo Sacramento.



El pronunciamiento está firmado por monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal; por monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín y vicepresidente del Episcopado, y por monseñor Elkin Fernando Álvarez, secretario general.



En la noche de este martes, Galat respondió al pronunciamiento sin bajar el tono al señalar que "por estar defendiendo la fe de la de la Iglesia frente a las insensateces del que figura como pontífice, algunos quieren señalar como canal no católico al que defiende la fe católica".



También manifestó que "'falso y dañino' es el silencio de los que llamados a defender la fe no lo hacen por complicidad o por cobardía y quieren ensañarse inútilmente contra Teleamiga, que sí lo hace".

Este es el comunicado completo de Galat

Una vez se conoció el pronunciamiento de Galat, monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico, dijo: "Es doloroso para mí constatar que el Dr. Galat, que durante tantos años sirvió a la Iglesia con fidelidad, termine sus días en esta situación espiritual lamentable".



"No es que la Iglesia lo haya excomulgado. A todos en la Iglesia nos duele esta situación. Pero al desobedecer al papa Francisco de manera visible, pública y reiterada, el mismo Dr. Galat se ha colocado fuera de la comunión de la Iglesia (...) Con su airada respuesta al Episcopado y su contumaz rechazo al papa Francisco, el Dr. José Galat se ha colocado a sí mismo fuera de la comunión de la Iglesia católica. No debe ser admitido a los sacramentos hasta dar muestras claras de arrepentimiento", concluyó.



