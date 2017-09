¿A qué hora es la misa del Papa en Bogotá?

07 de septiembre 2017 , 10:03 a.m.

07 de septiembre 2017 , 10:03 a.m.

Este jueves el papa Francisco oficiará la misa campal a las 4:30 p. m. en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, después de realizar su tercer recorrido en el papamóvil alrededor del parque. Se espera que unas 700.000 personas asistan a la eucaristía. Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lleve ropa cómoda, agua y bloqueador solar; en caso de lluvia lleve ponchos.



Permanezca en su sitio y no lleve imágenes o elementos que midan más de 20 centímetros.



Si se desplaza en grupo, es recomendable que tenga especial cuidado con las personas de la tercera edad y menores.

​

En caso de emergencia, mantenga la calma y ubique un lugar seguro.



Esté atento a las instrucciones de evacuación y no corra por ningún motivo.



Cuente siempre con un sistema de comunicación, como un teléfono celular, que le permita ser localizado en caso de ser necesario.



No descuide sus elementos personales, especialmente celulares, billeteras y bolsos.

Datos importantes

Sin boleta también pueden ir, pero su cupo no se puede asegurar.



Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de alimento o bebida después de las 2 de la tarde; a partir de esa hora, el parque se convertirá en un templo.



El Distrito declaró la ley seca en tres localidades (Teusaquillo, La Candelaria y Santa Fe) y quedan prohibidos el parrillero en la motocicleta, el transporte de escombros, gas y artículos pirotécnicos.



La misa terminará alrededor de las 6:45 de la tarde. Después de eso su santidad saldrá del parque y después se empezará a dar la salida de los asistentes de manera ordenada.



ELTIEMPO.COM