Las historias de víctimas y victimarios que hablaron al papa Francisco

Dos victimarios que dejaron las armas y dos víctimas que las sufrieron fueron las personas escogidas para participar en el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional que tuvo lugar este viernes, en Villavicencio, durante el tercer día de visita del papa Francisco a Colombia.

En primer lugar, Juan Carlos Murcia Perdomo y Deisy Sánchez Rey compartieron sus testimonios como excombatientes.

‘Mi corazón se desahoga y me siento más libre’

Juan Carlos Murcia Perdomo fue reclutado a los 16 años por las Farc, en Caquetá. Al principio tenía la convicción de la causa de la revolución, lo que lo llevó a ser comandante de escuadra y a perder un brazo en la guerra.



Una de sus tareas era acercarse a la población para enseñar por qué era importante lo que ellos estaban haciendo para el país y así “ilustrarla sobre la doctrina de nuestro grupo alzado en armas”.



Con los años todo cambió. Se dio cuenta de que estaba siendo utilizado y sintió nostalgia por sus padres, de quienes no sabía nada, pues lo habían obligado a cortar todo contacto con ellos.



Desde los 16 años le enseñaron que el único dios son las armas y el dinero, contó, pero nunca perdió la fe y eso lo ayudó a comprender que estaba por el camino equivocado:

‘Pido al santo padre que recen para que los colombianos nos reconciliemos’

Deisy Sánchez Rey está convencida de que la guerra en Colombia solo va a terminar con más educación. Lo sabe porque participó de esta, y solo pudo dejarla cuando se encontró con Dios y con el estudio, según cuenta.



Fue reclutada a los 16 años de edad por su hermano para que hiciera parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Desde ese momento la guerra se convirtió en su vida, y no porque fuera el camino que eligió: su hermano lo eligió por ella.



La mujer, proveniente de Barrancabermeja, Santander, estuvo 3 años en las Auc hasta que fue capturada por las autoridades “a causa de mis decisiones equivocadas”. Al salir de la cárcel no encontró otro camino y decidió volver a empuñar un arma porque, explica, “la guerra me absorbió y fui de nuevo obligada a continuar en el grupo”.



Pero encontró una nueva oportunidad cuando se desmovilizó en el año 2006. Ahí encontró un nuevo aliado: se acercó a la iglesia y Dios se volvió parte fundamental de su vida. Desde ese momento comprendió que ella también es una víctima del conflicto armado en Colombia, cosa que sentía desde tiempo atrás. “Tenía necesidad que me fuese concebida una oportunidad”, dijo este viernes al Papa.



Sintió la necesidad de aportar a la sociedad a la que había hecho daño en el pasado. “Decidí ser una mujer emprendedora, perseverante y con un enfoque social muy activo”.



Actualmente es sicóloga especialista en derechos humanos y ayuda a personas en rehabilitación con problemas como la drogadicción o en situación de trabajo sexual. Además, acompaña a jóvenes que están expuestos a reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley.



Deisy le dijo al Papa, y al mundo, que sí se puede salir adelante a pesar de las situaciones complejas que puede tener una persona. También aprovechó para decirles a aquellos que están en proceso de dejación de armas que ese es el camino que se deben seguir.



Aseguró que ella y sus compañeros de testimonio son “la evidencia de que cuando perseguimos los sueños con fe y acciones para portar al otro, se puede cambiar el mundo”.



Después de los testimonios de Juan Carlos y Deisy, excombatientes, dos mujeres que sufrieron el conflicto en sus vidas y las de sus familias fueron las encargadas de dar testimonio de superación y reconciliación.

‘El dolor más intenso de mi vida’

El 18 de octubre de 2012 Luz Day Landazury piso una mina antipersonal, que plantó las Farc, cuando iba desde Tumaco hacia la vereda Candelillas. Pero no iba sola. El dolor más grande que sintió, a pesar de las múltiples heridas de su cuerpo, fue escuchar el llanto de su hija de siete meses de nacida quien estaba cubierta de sangre.



“Verla cubierta de sangre fue el dolor más intenso que he podido tener en mi vida”, dijo frente al Papa.



Haber sido víctima del conflicto le causó gran dolor físico y espiritual, hasta que descubrió que no podía seguir viviendo con odio en su corazón.



La recuperación se demoró más de dos años, y solo fue posible gracias al apoyo de instituciones y entidades de víctimas que la ayudaron y le enseñaron a exigir sus derechos y que el otro también necesita ayuda.



Ese fue el principal motivo por el que decidió formarse en educación en riesgo de minas para ayudar a las personas de su comunidad en la prevención. Así ha salvado varias vidas en Tumaco, una población que todavía está en riesgo por las minas antipersonales.



Hoy vive feliz con Milagros, como le dice de cariño a su hija, que tiene 5 años, porque fue un milagro haber sobrevivido.



Está convencida de que amar al otro es una manera de vivir en paz: “El día en que decidamos amarnos a nosotros mismos podemos amar al prójimo y ese día podremos encontrar paz y reconciliación en nuestros corazones”.



