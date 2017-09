'Ustedes no son políticos, son pastores', les dijo el Papa a obispos

El papa Francisco se reunió el jueves con 130 obispos de Colombia en el salón del Palacio Cardenalicio, contiguo a la capilla del Sagrario, centro de Bogotá, para dedicarles unas palabras a los representantes de las diócesis del país.



Acerca del esperado tema de la paz, el pontífice, tras citar a García Márquez, les hizo esta reflexión: “Todos sabemos que la paz exige de los hombres un coraje moral diverso. La guerra sigue lo que hay de más bajo en nuestro corazón, la paz nos impulsa a ser más grandes que nosotros mismos”.

El Papa les indicó a los obispos que, ante todo, son pastores: “Muchos pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero la misión de ustedes es singular. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la voz del cielo que proclama ‘paz a los hombres amados por Dios’ ”.



Casi al final de su intervención, cuando habló de la importancia que tiene la Iglesia católica en la protección del medioambiente, en especial de la Amazonia, observó que esta “es para todos nosotros una prueba decisiva para verificar si nuestra sociedad, casi siempre reducida al materialismo y pragmatismo, está en grado de custodiar lo que ha recibido gratuitamente, no para desvalijarlo, sino para hacerlo fecundo”.



Y continuó: “Pienso, sobre todo, en la arcana sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos y me pregunto si somos aún capaces de aprender de ellos la sacralidad de la vida, el respeto por la naturaleza, la conciencia de que no solamente la razón instrumental es suficiente para colmar la vida del hombre y responder a sus más inquietantes interrogantes. Por esto los invito a no abandonar a sí misma la Iglesia en Amazonia”.



Para Francisco, la consolidación de un rostro amazónico para la Iglesia es un desafío que depende del creciente y consciente apoyo misionero de todas las diócesis colombianas.



“He escuchado que en algunas lenguas nativas amazónicas –anotó– para referirse a la palabra ‘amigo’ se usa la expresión ‘mi otro brazo’. Sean, por lo tanto, el otro brazo de la Amazonia. Colombia no la puede amputar sin ser mutilada en su rostro y en su alma”.



Francisco les pidió a los mitrados cuidar especialmente el itinerario formativo de sus sacerdotes y que no descuiden la vida de los consagrados y consagradas, pues, según dijo, tanto ellos como ellas constituyen la bofetada kerigmática (de proclamación) frente a toda mundanidad y son llamados “a quemar cualquier resaca de valores mundanos en el fuego de las bienaventuranzas vividas sin glosa y en el total abajamiento de sí mismos en el servicio”.



“No los consideren como recursos de utilidad para las obras apostólicas; más bien, sepan ver en ellos el grito del amor consagrado de la esposa: ‘Ven, Señor Jesús’ ”, precisó e instó a reservar esa preocupación hacia los laicos, de quienes depende en gran parte la solidez de las comunidades de fe, y la presencia de la Iglesia en la cultura, la política, la economía. “Formar en la Iglesia significa ponerse en contacto con la fe viviente de la comunidad viva”, dijo.



NICOLÁS BUSTAMANTE H.

Redacción Ciencia/Vida