Así será el ingreso a las misas del papa Francisco en Colombia

Ante el altísimo volumen de personas que se inscribieron en la página de Internet de la Arquidiócesis de Bogotá para asistir a la misa del papa Francisco, el próximo 7 de septiembre en el parque Simón Bolívar, el comité organizador de la visita papal se vio en la necesidad de hacer ajustes en la asignación de la boletería.

Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y coordinador de la visita del pontífice a la capital de la República, insistió en que el ingreso será totalmente gratuito y aclaró que, aunque el Simón Bolívar tendrá un aforo máximo de 550.000 personas por motivos de seguridad, se adaptarán lugares aledaños para aumentar la capacidad.



“Todo aquel que quiera ir a ver al Papa, podrá hacerlo”, expresó monseñor Alí y advirtió que hasta el próximo 15 de agosto estarán abiertas las inscripciones en las parroquias de la capital, así como en grupos apostólicos y comunidades religiosas; en esos mismos lugares serán entregadas las boletas a partir del 26 de agosto.



La Arquidiócesis de Bogotá, a través de su portal, había habilitado un enlace donde los interesados en asistir a la eucaristía –en todo el país, incluso, en el exterior- podían inscribirse. Sin embargo, ante la alta demanda, el sistema colapsó y desde este viernes solo funciona para residentes en el exterior (que se inscriban con pasaporte).



Monseñor Alí aclaró que quienes alcanzaron a inscribirse en dicho portal podrán reclamar su respectiva boleta a partir del próximo 26 de agosto, en cualquiera de los puntos de TuBoleta en la ciudad. Pero el sistema no recibirá más inscripciones, a menos que sean para residentes en el exterior.



Quienes no alcancen a inscribirse en las parroquias capitalinas hasta el próximo 15 de agosto, podrán hacerlo en los locales de TuBoleta a partir del 26 del mismo mes.



Y a quienes se les pase el tiempo y no obtengan un cupo, podrán llegar al parque Simón Bolívar el mismo día de la misa (7 de septiembre) y reclamarla en las taquillas ubicadas en el lugar; claro está, ese día las filas serán muy largas ante la concurrencia.



“Insistimos en que todo el que quiera ver al Papa, podrá hacerlo. Si ese día llega sin boleta, o si el parque está lleno, miraremos cómo lo ubicamos en un lugar aledaño, pero nadie se va a quedar por fuera”, aseveró monseñor Alí. Sin embargo, añadió que la mejor recomendación es solicitar los respectivos cupos (máximo dos por personas) en las respectivas parroquias.



Otra opción para quienes estén fuera de Bogotá y quieran asistir a la misa con el Santo Padre en la capital, es que soliciten su pase en las sedes de las diócesis y arquidiócesis en todo el país.



Las puertas del parque Simón Bolívar se abrirán a las 5:00 de la mañana del 7 de septiembre. La misa comenzará a las 4:30 p.m., y durará dos horas.



La visita del papa Francisco a Colombia se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de septiembre; aterrizará en Bogotá el día 6 de ese mes sobre las 4:30 p. m.; el 8 viajará a Villavicencio; el 9, a Medellín, y el 10, a Cartagena, desde donde regresará a Roma.



Entre lo que se conoce de la logística, los organizadores revelaron que un carril de la carrera 60 será de uso exclusivo para autoridades y organismos de socorro, con lo que se garantizará una buena movilidad en caso de urgencias. El área de influencia del evento se extiende a la zona de Salitre El Greco.



Más información sobre la visita apostólica en la página: http://www.papafranciscoencolombia.co/

Orden para la comunión

Como el interés del Vaticano y de la iglesia colombiana es que los feligreses tengan una grata experiencia el día de la misa del Papa en el parque Simón Bolívar, la organización indicó que se garantizará que cada fiel pueda acceder a la comunión, en su sitio de ubicación.



“Contamos con 7.800 voluntarios, 4.000 logísticos profesionales, más los organismos de emergencia y atención, que sumarán alrededor de 20.000 personas, entre técnica y seguridad, durante el evento”, destacó Édgar Cardona, gerente de logística de la visita de Francisco.



Dado que las personas llegarán desde la mañana, y la misa papal es a las 4:30, durante el día se realizarán actividades de esparcimiento, dirigidas desde las múltiples pantallas habilitadas.

En Villavicencio se esperan más de 300.000 personas con boleta

La Arquidiócesis de Villavicencio anunció que el ingreso a la misa que presidirá el Papa Francisco en la ciudad, prevista para el 8 de septiembre, se hará por medio de pases gratuitos. El proceso para acceder a las entradas será solo por medio de la inscripción que cada feligrés haga en la parroquia cerca a su casa, lugar de trabajo o estudio.



Este proceso ya se inició y se espera que solo unos días antes de la llegada del máximo jerarca de la iglesia católica las entradas sean entregadas a las personas que dejaron sus datos en cada una de las iglesias. Para el acceso al lugar, se han previsto tres escenarios, donde ya tienen definido el número de ciudadanos permitidos y lo más probable es que se haga por colores.



El primero será el sector conocido como ‘Camino Ganadero’, por donde ingresarán 42.700 personas; el segundo acceso será por la avenida Catama, por el barrio San Carlos, para 163.000 feligreses, y el último, por la avenida Los Maracos, para 100.500 ciudadanos.



Según estas cuentas, serán más de 300.000 las personas que ingresarán con pases que se entregarán en las parroquias. Las restantes (más de 200.000) se entregarán por otros medios, que aún están por definirse, ya que llegarán de otras partes del país a la capital del Meta.



Sin embargo, la Arquidiócesis indicó que la inscripción la pueden hacer desde la ciudad donde residan e informar que planean asistir a la misa que realizará el Papa Francisco a Villavicencio.

En Medellín no habrá boletería para la visita del papa

Después de debatir la mejor opción para recibir a los feligreses que asistirán a la eucaristía del Papa Francisco en el aeropuerto Olaya Herrera, el próximo 9 de septiembre, se optó por hacerlo sin boletería.



Fuentes de la Arquidiócesis de Medellín, a cargo del arzobispo monseñor Ricardo Tobón, indicaron que tanto la Alcaldía de Medellín como el ente religioso decidieron que este evento tuviera entrada libre a las cerca 800.000 personas que se esperan que estén en la llegada del Papa Francisco.



Una de las preocupaciones para el debate fue el posible comercio ilegal que se pueda presentar en caso de que el aforo se haga mediante boletería, como ya ha pasado en días pasados en el que se han estado ofreciendo –de manera fraudulenta- boletas para el acontecimiento.



La eucaristía está programada para las 10 de la mañana del sábado 9 de septiembre pero la entrada al público se permitirá desde las 8 de la noche del día anterior. Tras la misa, el Papa visitará el Hogar San José y luego estará en el Centro de Eventos La Macarena para finalmente regresar al aeropuerto y seguir con su visita pastoral.

Así será en Cartagena

En Cartagena hay habilitados 295.900 cupos para ver al Santo Padre en las instalaciones de Contecar, en la zona industrial de Mamonal. Las inscripciones se pueden hacer de forma gratuita en la sede de la Arquidiócesis ubicada en la Ciudad Colonial o a través de la página www.arquicartagena.org. La entrada a la misa campal es gratuita pero con inscripción previa.



Hasta el momento van inscritas 110 mil personas provenientes de las dos provincias eclesiásticas que conforman la región Caribe: Provincia Eclesiástica de Barranquilla (que agrupa a Santa Marta, El Banco Magdalena y Riohacha) y la Provincia Eclesiástica de Cartagena, que agrupa a Montería, Montelíbano, Sincelejo, Magangué y San Andrés y Providencia.



El domingo 10 de septiembre, cuando el Papa llegue a Cartagena, las puertas de Contecar se abrirán a las 9 de la mañana y se cerrarán a las dos de la tarde.



“A la celebración están invitados 23 de obispos de todo el país y 1.590 sacerdotes de todo el Caribe”, aseguró el Padre Javier Eduardo Rosanía Pacheco, vocero de la visita Papal a Cartagena.



Voceros de la organización recordaron que las inscripciones son totalmente gratuitas y quienes pretendan hacer un negocio con la visita santa se podrían enfrentar a un proceso judicial.



