Iglesia pide al Eln cesar el fuego para reiniciar diálogos

Durante la apertura de la Asamblea Plenaria del Episcopado de Colombia, este lunes, el sacerdote Darío Echeverri, secretario de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), informó que el domingo 4 tuvo un encuentro en Quito con dirigentes de la guerrilla del Eln para hablar sobre cómo la Iglesia católica puede ayudar a retomar la mesa de negociación con el Gobierno.

“Tras cuatro horas de reunión, concluimos que tanto la Iglesia como el Eln estamos de acuerdo en que no podemos perder el tiempo”, afirmó Echeverri.



El lunes 29 de enero, el presidente Juan Manuel Santos suspendió los diálogos de paz que lleva a cabo desde febrero del 2017 con esa guerrilla, porque esta desató una ofensiva militar el último fin de semana de enero y atacó varias sedes de la Policía en Barranquilla –donde provocó la muerte de 5 policías–, Soledad (Atlántico) y Santa Rosa (Bolívar), donde el atentado del grupo armado dejó dos policías muertos.

Otro agente que había quedado herido en Barranquilla murió el domingo.



La ofensiva de la guerrilla se dio justo ad portas de una reunión prevista con la delegación del Gobierno para el 31 de enero, en la cual hablarían de las nuevas condiciones que tendría un cese bilateral del fuego y de hostilidades. El que había comenzado el primero de octubre terminó el 9 de enero porque el Eln se negó a renovarlo y activó sus ataques a la infraestructura petrolera.

De hecho, a esa guerrilla atribuyeron autoridades los hostigamientos del domingo en la noche a las estaciones de policía en Norosí y Arenal, Bolívar, que no dejaron heridos, pero sí algunos daños menores.



El padre Echeverri dijo este lunes que frente a una Colombia que está desconfiando del proceso de reconciliación con el Eln, la Iglesia hace un llamado al grupo armado y al Gobierno para retomar la negociación.



“Por favor, no desperdiciemos esta oportunidad de estar en paz y aprovechémoslo más allá de los próximos procesos electorales”, anotó el secretario de la Comisión de Conciliación Nacional.



Según Echeverri, “si bien hay mucha gente que cree que al Eln no le importa este proceso, lo cierto es que el Eln está muy consciente de que este momento es fundamental para el país”.



En todo caso, agregó que “cada uno debe dar de su parte” y que, en ese sentido, “el Gobierno le exige al Eln que acepte el compromiso de reiterar un cese del fuego antes de renovar formalmente la quinta ronda de negociaciones”.



Al anunciar la suspensión de los diálogos con esa guerrilla, el presidente Santos dijo que para un eventual reinicio de las conversaciones era una condición necesaria que el Eln cesara sus ataques. Pero, además, afirmó que, hacia adelante, las conversaciones de paz se harían en medio del conflicto.



Es decir, retomaría el modelo que siguió con las Farc: negociar como si no hubiera guerra y atacar al Eln en el campo de batalla como si no hubiera negociación.



Monseñor Echeverri informó que el próximo paso de la Iglesia católica es hablar con el presidente Santos y con el jefe de su delegación en los diálogos con el Eln, Gustavo Bell, para pedirles que retomen el proceso de paz lo antes posible. “Deben llevar esta negociación a un puerto en el que se vuelva irreversible”, anotó el religioso.



Echeverri también reiteró que el clero colombiano trabajará con 20 diócesis en todo el país para que, por medio de comités eclesiásticos que incluyen a obispos de diferentes regiones (incluyendo Chocó y Arauca), acompañen a las Naciones Unidas, al Eln y al Gobierno Nacional en la veeduría y verificación de un eventual próximo cese del fuego.



“No nos quedemos llorando sobre la leche derramada. Miremos, más bien, para dónde vamos conjuntamente y cuáles son las perspectivas del proceso”, le dijo Echeverri a los dirigentes del Eln, según contó.



El llamado de la Iglesia católica para que se salve el proceso de paz entre esa guerrilla y el Gobierno, que ha estado lleno de altibajos desde que comenzaron los diálogos exploratorios, se suma al que hizo, en entrevista con este diario, el expresidente Ernesto Samper, quien ha sido facilitador entre las partes.

Nueva forma de evangelización desde las parroquias

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Óscar Urbina, explicó que otro de los temas centrales de la 105.ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, que irá entre el 5 y el jueves 8 de febrero, será las nuevas formas de evangelización desde las parroquias.



Urbina hizo un llamado a que las parroquias “lleven la palabra de Dios de una forma creativa y humilde a espacios más allá de ellas mismas”.



REDACCIÓN VIDA Y PAZ

EL TIEMPO