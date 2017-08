Bienvenido a un país diverso / opinión

Bienvenido a Colombia, papa Francisco. Bienvenido a este país diverso, multiétnico y pluricultural, como dice nuestra Constitución Política. Bienvenido como jefe de Estado a este Estado laico que garantiza la diversidad de las expresiones religiosas y en el que millones decimos que somos integrantes de la Iglesia que usted dirige: la católica.

Este es un país de creyentes, con una enorme cantidad de iglesias que crecen cada vez más, al amparo de las exenciones tributarias, un remanente del concordato que beneficia hasta a las ‘iglesias de garaje’, que debería eliminarse y el cual le invito a rechazar, ahora que anda tan resuelto a depurar la Iglesia de los negocios del mundo.



Entre los creyentes de este país también estamos los homosexuales. También somos miles, unos millones si nos atenemos a las estadísticas. Usted ha dicho que no es nadie para juzgarnos, cumpliendo con ese mínimo mandato de “no juzguéis y no seréis juzgados” que nos dejó Jesucristo. Bien por usted, que no nos juzga; bien por usted, que entiende lo que pueden causar los juicios, la exclusión o la discriminación.



Quisiera invitarlo, papa Francisco, a que, aprovechando su visita por estas tierras, deje un mensaje claro que entiendan hasta los más recalcitrantes. Hasta los que añoran las épocas aquellas en las cuales la Iglesia acallaba el disenso de sus fieles con la hoguera. Hay muchos ruidos ahora, monseñor; se aproximan unas elecciones muy importantes para el país, las primeras en tiempos de paz, y hay muchos pastores, de su Iglesia y de otras, mezclando política con religión y tratando de crear un enemigo imaginario en nosotros: los homosexuales.



Por eso, le pido que aproveche su viaje y deje un mensaje claro de respeto e inclusión. Quisiera pedirle que, aprovechando estos tiempos que corren, en los que la paz es frágil en gran medida por la falta de apoyo de sus pastores, instaure con su visita un mensaje de paz y amor de esos que le gustaban a Jesús, de esos que hablaban de acoger, respetar y amar a los diferentes, especialmente a los excluidos.



Su voz es poderosa, monseñor. Lo que usted dice tiene una enorme resonancia. Por eso le pido que se pronuncie. Hay miles de homosexuales por todo el país que esperan una voz de aliento, de reconciliación y no de rechazo. Una voz que les diga que el Dios del amor también los incluye a ellos. Es tanto lo que nos han insistido sus representantes en la Tierra de que no formamos parte, que no pertenecemos solo porque amamos a personas de nuestro mismo sexo, que algunos han terminado por creerlo.



Y eso es triste. Y causa desesperanza y ha expulsado a mucha gente de la Iglesia. Y hay casos en los que ha sido tan difícil de manejar que ha llevado a algunos a tomar la decisión de suicidarse, porque el silencio y la violencia son tan poderosos que no encuentran otra salida. Por eso es importante que nos deje algún mensaje, papa Francisco; no desaproveche su paso por estas tierras.



Se lo agradeceremos nosotros, los homosexuales que formamos parte de la Iglesia católica y los que se integran en otras iglesias cristianas; se lo agradecerán nuestras familias y amigos, que sufren ante la exclusión reinante de parte de sus pastores. Pero, sobre todo, monseñor, se lo agradecerá Jesucristo, el Dios del amor, que no excluyó a nadie de su mensaje de paz y reconciliación y siempre fue tan crítico con los falsos profetas.



ELIZABETH CASTILLO VARGAS

Coordinadora Grupo de Mamás Lesbianas

@EcastilloVa