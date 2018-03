La Iglesia cumplió cinco años en ‘modo Francisco’

Desde que fue elegido para ocupar el trono de Pedro, la noche lluviosa del 13 de marzo del 2013, el primer papa latinoamericano de la historia marcó un giro hacia la cercanía con la gente, lo que, por ahora, y en eso coinciden los principales analistas, ha sido su principal logro.

Hábil comunicador, espontáneo, sensible y con una fácil y potente llegada sobre la gente, Francisco le ha inyectado un aire renovado a la Iglesia católica. Una encuesta de Gallup publicada en enero le daba el papa Francisco un 56 % de percepción favorable a nivel global, y solo un 18% desfavorable. Lo cual es importante, tratándose de un líder religioso. En América Latina su aprobación llega al 75 %, y en la Unión Europea, al 66 %.

Marco Politi, uno de los vaticanistas más escuchados, subrayó al diario ‘La Nación’, de Buenos Aires: “Francisco ha demostrado sobre todo una vitalidad y creatividad increíbles al adueñarse y hacerle entender al mundo temáticas siempre nuevas: pasó de la desigualdad a las nuevas formas de esclavitud, de las nuevas formas de esclavitud al problema ecológico, la relación entre degradación social y degradación natural, de la cuestión ecológica a la cuestión de la relación entre los géneros, del machismo, de los abusos sexuales, o la cuestión de las noticias falsas. Es decir, es un líder que continúa caminando, así como siempre él dijo que la Iglesia debe estar en camino”.



El argentino es un hombre locuaz. Ha pronunciado más de mil discursos en cinco años, durante los cuales ha hablado de pobres y pobreza en 1.300 ocasiones, mucho más que todos sus predecesores, incluso más que Juan Pablo II, quien reinó 27 años, según un estudio para la revista ‘Il Venerdi’, del diario ‘La Repubblica’.



“Su sensibilidad hacia la pobreza ha caracterizado todo su camino como pastor de la Iglesia”, escribió el cardenal Pietro Parolin, su secretario de Estado, en el prólogo del libro ‘El otro Francisco’.

En sus mensajes al mundo y especialmente a América Latina, región que ha visitado cinco veces (incluida Colombia, en septiembre), Francisco se ha mostrado sumamente sensible a los problemas sociales y ha denunciado sin cesar uno a uno los grandes males de la sociedad moderna: el aumento de la brecha entre ricos y pobres, el cambio climático, el consumismo, la guerra y otras formas de violencia.



“Quiero una Iglesia pobre para los pobres”, un “hospital de campaña” vecino a los pecadores, en diálogo con el mundo de hoy, ha dicho.



Un modelo que se inspira en las enseñanzas de Pablo VI, el papa que modernizó la Iglesia en los años 60, y que propone como ejemplo al arzobispo salvadoreño Óscar Romero, la “voz de los sin voz”. Se suma su gran austeridad, que le ha quitado, en parte, al Vaticano ese halo de lujos y privilegios que tanto ha irritado a creyentes y no creyentes a lo largo de la historia.



Nadie debería extrañarse, basta con recordar que eligió el nombre Francisco por el santo de Asís, protector de los pobres y de la naturaleza.



El Papa latinoamericano también ha pisado varios callos. Su exhortación apostólica ‘Amoris laetitia’, en la que planteó que los divorciados vueltos a casar pudieran, tras el estudio y discernimiento de su caso, emprender un recorrido espiritual para volver a la Iglesia. Y en esa misma exhortación, Francisco defendió el respeto hacia los homosexuales, aunque subrayando que sus uniones no pueden ser consideradas matrimonio. “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”. Dos posiciones duramente cuestionadas por los sectores más conservadores.



Pero las esperanzas de que logre una reforma significativa dentro de la Iglesia hoy van en contravía con su enorme popularidad en Twitter, donde tiene más de 40 millones de seguidores y escribe en nueve lenguas.

Jesús se ha hecho como el grano de trigo en la tierra y ha muerto para dar vida; y de esa vida plena de amor viene la esperanza. — Papa Francisco (@Pontifex_es) 17 de marzo de 2018

Según Politi, el pontífice argentino da “dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás” y sus esfuerzos en favor de las reformas internas, así como sus aperturas doctrinales, han generado malestar y críticas abiertas, entre ellas las del cardenal alemán Gerhard L. Müller, exprefecto para la Doctrina de la Fe. “Su magisterio nunca es claro, sino que se presta a interpretaciones”, sentenció el veterano vaticanista Sandro Magister, uno de sus mayores críticos.



Si bien reformar la curia romana resulta una labor titánica –“limpiar el Vaticano es como limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes”, reconoció él mismo–, Francisco está haciendo la tarea con paciencia, pues de los cerca de 120 cardenales electores en caso de cónclave, casi 50 han sido designados por él.



Su mayor lunar hasta ahora, los escándalos por abusos sexuales, que muchos sienten que no ha encarado con la firmeza necesaria. Y la defensa pública de Juan Barros, el obispo de Osorno, Chile, acusado de encubrir casos de abusos sexuales, y sobre todo su pedido de pruebas a las víctimas, ensombrecieron no solo su visita a Chile, en enero, sino su hasta ahora incuestionada imagen ante los fieles.



Tanto así que el Papa tuvo que presentar disculpas públicas y enviar a un investigador especializado. Pero eso no acalló las críticas. “Las intenciones del Papa son buenas, pero no se transforman en acciones”, resumió la irlandesa Marie Collins, símbolo internacional de la lucha contra la pedofilia, y quien renunció hace un año, indignada, a formar parte de la comisión vaticana encargada de combatirla y que Francisco acaba de renovar. Como ella, muchos católicos piden al Papa que pase de las palabras y los gestos a las acciones concretas en este espinoso tema.No cabe duda de que Francisco no pasará sin dejar huella, la pregunta hoy es qué tan profunda será esa huella en la Iglesia y si esta perdurará en el tiempo.

Un alemán ‘dirige’ al Papa

Las extraordinarias imágenes de los cinco años de pontificado del papa Francisco construyen el documental dirigido por el alemán Wim Wenders (‘Buena Vista Social Club’), cuyo tráiler fue difundido esta semana por el portal del Vaticano. El nombre de la película, que se estrenará el 18 de mayo en EE. UU., es ‘Papa Francisco, un hombre de palabra’.

‘Su defensa del obispo chileno fue decepcionante’

Joshua McElwee, corresponsal en el Vaticano del semanario estadounidense ‘National Catholic Reporter’ y autor junto con Cindy Wooden de ‘A Pope Francis Lexicon’ (libro que reúne más de 50 reflexiones de obispos y teólogos sobre el Papa), ve así su gestión.



¿Qué fue lo que más lo impactó en este lustro de pontificado?



Cómo Francisco penetró en una cultura mucho más amplia. Por ejemplo, su frase sobre construir puentes y no muros es citada en las discusiones políticas estadounidenses, muchas veces sin ninguna referencia al Papa o a la Iglesia. La frase es tan fuerte que se fue filtrando.



¿Cuáles fueron sus fortalezas?



Francisco encendió las esperanzas de muchos en la Iglesia, que ven en él a alguien que está poniendo en acto las reformas del Concilio Vaticano II, especialmente en términos de diálogo y atender las necesidades de los más pobres.



¿Y su mayor debilidad?



A Francisco se le ha cuestionado si respondió con fuerza suficiente al escándalo por abusos sexuales a menores de edad. Su defensa del obispo chileno Juan Barros fue decepcionante para mucha gente, especialmente porque hay tres víctimas que dicen que Barros fue testigo directo de los abusos cometidos por el padre Fernando Karadima.



¿La misión en Chile del arzobispo maltés Charles Scicluna, máximo experto en pedofilia del Vaticano, cambiará las cosas?



Tenemos que esperar y ver qué pasa con la investigación de Scicluna y cómo Francisco actuará después de recibir esa información. Si nada cambia, la gente asumirá que no escucha a las víctimas y las cosas empeorarán.



¿Hay algo que lo haya sorprendido estos años?



Me emociona mucho lo genuino y generoso que es Francisco con las personas. Me encanta cuando saluda durante su audiencia de los miércoles, cuando trata de conectar con la mayor cantidad de gente posible. Siempre me impresiona que intente darle a cada individuo un momento con el Papa.



EL TIEMPO*

*Con información de Elisabetta Piqué, de La Nación (Argentina), AFP y EFE