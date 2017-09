Misa papal en Villavicencio será para 400.000 personas

A 80 días de la visita del papa Francisco a Villavicencio, la comisión del Vaticano que estuvo en la ciudad quedó complacida con la propuesta de la Gobernación, la Alcaldía y la iglesia católica.



Así lo confirmó Juan Guillermo Zuluaga, director de Seguimiento y Evaluación a los Acuerdos de Paz de la Vicepresidencia, que también tiene bajo su responsabilidad la preparación de la logística de la visita papal para Villavicencio, Cartagena, Bogotá y Medellín.

“Es un reto enorme y ninguna ciudad está preparada al 100 por ciento. Villavicencio será la cara de Colombia ante el mundo el 8 de septiembre, porque se realizará un acto de reconciliación con las víctimas en el sector de Las Malocas, que será uno de los actos más importantes en el país”, comentó Zuluaga.

Entre los detalles que se han confirmado, se ha anunciado que la santa misa que se realizará en Villavicencio, será a las 9 de la mañana en un lote ubicado frente al parque Las Malocas y que esperan un número máximo de 400.000 feligreses.



El Papa Francisco recorrerá varias vías de la ciudad, por lo que esperan un mayor número de feligreses.



Entre las peticiones realizadas por el Papa, se ha resaltado la austeridad, por lo que no se conocen costos exactos de la visita del Santo Padre a Villavicencio.



“Ese día seguramente habrá trancones y ya le queda a la Alcaldía destinar los lugares donde no podrán circular los vehículos. Tenemos que ver lo positivo, la visita tiene un valor incalculable y llega en un momento oportuno para la región”, dijo Zuluaga.



Agregó que municipios como Restrepo, Puerto López, Guamal y Cumaral también deben estar preparados porque recibirán feligreses para esas fechas.



Por su parte, monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio, señaló que la llegada del Papa Francisco es una oportunidad que no se puede desaprovechar para emprender un camino de reconciliación.



