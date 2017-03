Harán reingeniería a la gestión ambiental de San Andrés

Una ambiciosa apuesta por reorganizar la manera como se manejan los recursos ambientales de San Andrés y la Reserva de la Biosfera Seaflower comenzó este lunes con la expedición de un decreto del Ministerio del Ambiente con el que se integrarán los cinco planes de gestión, que antes se tenían, en una sola hoja de ruta que se llamará Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (Pomiuac).

La importancia de esta reingeniería no es poca si se tiene en cuenta que el archipiélago posee cerca del 77 por ciento de las áreas coralinas del país, lo que lo consolida como uno de los sistemas de arrecifes más extensos del hemisferio occidental. Según el Ministerio de Ambiente, las plataformas insulares de siete de sus diez atolones se extienden por más de 2.188 Km2.



"Es considerado como sitio importante en biodiversidad tanto terrestre como marina en el Caribe occidental, y está entre las diez regiones excepcionalmente ricas en especies marinas bajo extrema amenaza", destaca la cartera ambiental.



Los cinco planes que se integrarán con el nuevo decreto son el plan de manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas ( conocidos como Pomca), los planes de zonificación de los manglares, el plan de manejo de acuíferos y aguas subterráneas y los planes de manejo de las áreas protegidas Reserva de Biosfera Seaflower, Old Point Regional Mangrove Park, parque regional Johnny Cay y parque regional The Peak.

En el año 2000 la Unesco declaró al Archipiélago como Reserva de Biósfera Seaflower. Foto: Claudia Rubio

Esta tarea quedará en cabeza de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina (Coralina), que recibirá apoyo técnico y científico del Ideam, el Invemar y el Instituto Alexander von Humboldt.



En diálogo con EL TIEMPO, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo explicó que es un plan ambicioso, porque compromete la planeación de los próximos años de la isla. “Tenemos que definir las acciones a corto y mediano plazo”, aclaró Murillo, quien asegura que hay temas pertinentes como los modelos hidráulicos para recarga de acuíferos y aguas subterráneas, de los que depende el suministro de agua en la isla.



(Lea también: Crisis ambiental en San Andrés se agudiza por estado de sus humedales)



El Ministro también enfatizó en la necesidad de que se modernicen las corporaciones de desarrollo sostenible del país, como Coralina y Cormacarena, que “son las que tienen bajo sus cargo los ecosistemas más estratégicos para el país en la actualidad”.

Además de regular a la reserva de la biosfera, el nuevo plan incluirá a los parques regionales. Foto: Guillermo Ossa

De hecho en el año pasado, la Procuraduría llamó la atención por la debilidad de una institución como Coralina que “con baja capacidad de gestión y cumplimiento”, según el Ministerio Público.



Al respecto, Murillo específico que se va a fortalecer a esta corporación y se buscarán recursos especiales que el Gobierno destinó para la isla así como los del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.