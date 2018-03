RECON premia la transformación a través del emprendimiento social

Por medio del fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento social para el desarrollo, desde hace tres años, esta organización, sin ánimo de lucro, identifica iniciativas de innovación social para la creación de oportunidades y la transformación de realidades, impactando positivamente en el desarrollo de poblaciones vulnerables del país.



Así lo cuenta Andrés Santamaría cofundador y director de RECON, “iniciamos como un proyecto para buscar iniciativas que estuvieran transformando realidades en las comunidades, enfocados en el emprendimiento social, con el claro objetivo de generar beneficios a las personas”.



RECON ha tenido un crecimiento sorprendente desde sus inicios hasta hoy, gracias a su importante labor, y es que pasaron de recibir 400 iniciativas en el año 2015, a tener más de dos mil participantes de todas partes del país en la actualidad.



“Hoy en día los jóvenes están creando nuevas oportunidades para resolver problemáticas, los millennials no se quedaron en la contestación y en el rechazo a la institucionalidad, por el contrario, son conscientes de sus debilidades y buscan soluciones. Ese es el ejemplo de hoy, un poco más del 40 por ciento de los emprendedores que tenemos están entre los 15 y 35 años”, afirmó Santamaría.

Ceremonia RECON al emprendimiento social en Colombia

El pasado 21 de marzo, RECON dio a conocer las seis mejores iniciativas de emprendimiento social del país, luego de realizar una exhaustiva selección entre los más de 2.000 proyectos inscritos desde el 1 de octubre de 2017, hasta el 31 de enero del presente año.



En la categoría Prácticas artísticas, culturales y deportivas, la iniciativa “Casabe al Arte” del municipio de Montería, fue la ganadora. Este proyecto beneficia a 300 estudiantes campesinos que no conocían el arte y hoy elaboran sus pinturas, dando inicio a una nueva técnica en el arte con residuos de casabe, con la que además se valora la cultura, la fauna y la flora de la región.



Por su parte “Nebulón”, un sistema captador de niebla del que posteriormente se obtiene agua potable, que busca mejorar la calidad de vida de la población afectada por desabastecimiento hídrico, se hizo acreedor del primer lugar en la categoría Medio ambiente.



En la categoría de Tecnología y comunicaciones, el proyecto “Kit Smile” de la ciudad de Bogotá fue el ganador del primer lugar, siendo los creadores del primer kit de rehabilitación en casa, para niños con parálisis cerebral, el cual integra alimentación, ejercicio y descanso en un solo producto.



“Get up and go Colombia” de Popayán, fue el ganador de la categoría Cultura de paz y derechos humanos, gracias a que su iniciativa promueve el turismo en zonas afectadas por el conflicto armado en el país, en el cual los niños y jóvenes bilingües son quienes muestren lo mejor de su tierra a los visitantes y contribuyen a construir una nueva Colombia.



Por su parte, en la categoría de Educación el “Colegio La Fontaine” fue quien recibió el primer lugar, por ser un proyecto que brinda educación preescolar y primaria de calidad y bilingüismo a bajo costo para niños de estratos 1, 2 y 3 en Siloé, Cali.



El proyecto “Frutichar” de El Charco, Nariño, fue el ganador de la categoría Emprendimiento y generación de empleo, ya que mediante transformación, producción y comercialización de pulpa de fruta de la región, busca sembrar una nueva cultura de paz, con el aporte de jóvenes víctimas de la violencia.



Estos seis ganadores como premio al emprendimiento social recibieron el trofeo RECON, un capital semilla de cinco millones de pesos, la participación en un programa de formación en transformación de valores con el Centro del Dalia Lama para la Ética y Transformación de Valores de MIT y una tableta electrónica.

¿En qué consiste la plataforma digital de RECON?

www.reconcolombia.org es el sitio web en donde se almacenan las iniciativas de emprendimiento social de manera gratuita para que muchas personas se enteren de los proyectos, se creen relaciones con otras empresas, fundaciones, donadores, entre otros, además, permite realizar un fondeo colectivo, creando así una gran comunidad digital que contribuya con el cumplimiento de dichas propuestas.



“RECON le ofrece a estos emprendedores sociales una plataforma para exhibir su trabajo, hacer contactos con personas que los puedan ayudar económicamente, con asesorías, mejorando sus tecnologías”, comentó Juan Carlos Bermúdez, Editor Adjunto de El Tiempo.