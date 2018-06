Si #%$@& gana, ¡me voy de este país!

Esta semana no sabemos si saludarte o hacer sonar campanas fúnebres porque, como viene esta segunda vuelta electoral, lo único que queremos es enterrarnos…

Pero, antes de hacerlo e independientemente de quién asuma la próxima presidencia de Colombia, queremos dejarte este episodio en el que exploramos por qué algunos (sino muchos) decimos que queremos irnos de Colombia si gana ‘este’ u ‘otro’ candidato (siéntete libre de poner el nombre de los candidatos que te imagines).



No, esta vez no te vamos a dar una respuesta sobre si deberías irte o no de Colombia si gana el candidato que no apoyas en segunda vuelta pero sí te vamos a dar algunos ejes que deberías considerar para pensar en ello.

En Twitter hicimos una encuesta al respecto y estos fueron los resultados:

¿Alguna vez has dicho que si gana X o Y candidato te vas a ir del país? 🇨🇴#QuéPodríaSalirMal 👁️ @ELTIEMPO — marulombardo (@puntoyseacabo) 6 de junio de 2018

En internet, Google Trends analizó que esta es la tendencia que muestra la búsqueda de la palabra ‘emigrar’ en Colombia:

Y, sobre el término ‘países para emigrar’, el todopoderoso Google dice...

Si quieres analizar algunas de las propuestas de los candidatos que crees que podrían afectar tu día a día, te recomendamos estos artículos:

¡Tu historia puede ser un pódcast!

Si quieres enviarnos un problema del día a día que no sabes cómo resolver o que en algún momento no supiste cómo enfrentar, escríbenos un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com con un resumen de tu anécdota y nos pondremos en contacto contigo para que hablemos de tu testimonio. ¡Podrías ser nuestro próximo episodio!



Agradecemos cualquier comentario constructivo para mejorar este pódcast. ¡Queremos hacerlo contigo! No dudes de dejarnos un comentario en redes sociales con el hashtag #QuéPodríaSalirMal.



Puedes escuchar este pódcast cuando quieras: mientras vas de camino a algún lugar, en tu casa, a la hora del almuerzo o mientras piensas por qué gastaste tus ahorros del mes en ese paseo en el que lo pasaste tan mal. Puedes descargar este episodio en la plataforma Spreaker.



'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



Simón Granja, periodista de Educación de EL TIEMPO, también conduce el programa. Puedes seguirlo en su Twitter, @simongrma.



La música de '¿Qué podría salir mal?' es de Audionetwork. Agradecemos al realizador Juan David Jaimes por las piezas promocionales que te trajeron a este podcast.



Mira más especiales multimedia de EL TIEMPO en este link.