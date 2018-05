Michel Sinisterra, la luz que no se apaga en Tumaco

***



Michel Sinisterra sabe que es difícil hablar sobre futuro en medio de semejante culebrera que es Tumaco y ha tenido que aprender a gritar para hacerse escuchar.

“Toca ir más allá del discurso, hay que ir a la acción. Hay que decirle a la gente que es importante empezar a pensar que algún día, las cosas pueden cambiar. Pero para que eso sea efectivo hay que cambiar desde ya lo que uno cree y empezar con cosas chiquiticas”.



Michel Sinisterra suelta estas frases que, aunque parezcan sacadas de un libro de autoayuda, hacen parte de un propósito de vida que le ha servido para rescatarse y para rescatar toda una generación de jóvenes.



También cree que la gente no tiene la culpa de nacer pobre, pero sí de morirse pobre. Por eso piensa que la pobreza también es una condición mental y cree que la gente no debe esperar a que todo se lo den regalado. Como los subsidios, por ejemplo. Ha conocido a muchas jóvenes que se embarazan solo porque saben que Estado les dará un subsidio cuando tengan el hijo. Y no está en contra de los subsidios; lo que propone es que los reciban, pero que los usen para empezar a construir sus sueños. Que no sea lo único con lo que cuenten.



“Todos los que estamos alrededor de Michel somos diferentes, no buscamos irnos de Tumaco sino ayudar a cambiar a Tumaco, y Michel es una herramienta clave”, dice Johan Paul Ricaurte, amigo y socio de Michel, conocido como JP. Un talentoso cantante de reguetón y champeta de 24 años y otro convencido de la necesidad de más iniciativas sociales que les ocupen el tiempo libre a los jóvenes y les permitan soñar.



“He hecho tantas cosas que no he tenido tiempo de agarrar un arma o de irme a raspar coca. Aunque no es fácil hablar de proyectos sociales cuando no tienes para desayunar y ves que tu amigo, aunque haga cosas malas, ya tiene una moto y tiene dinero”, sigue JP.



Es muy difícil ser Michel Sinisterra. Todos esperan mucho de ella, y ella se cansa. Se desespera. No puede con tanta presión ni con tantas ocupaciones. No es perfecta y no pretende serlo.



“Ha sido una hija ejemplar y un apoyo para toda la familia. Ha salido adelante y le ha ayudado a mucha gente”, dice Miguel Sinisterra, el orgulloso padre, quien espera que la labor de su hija sea reconocida en Tumaco y en todo el país.



Ella, al contrario, no espera tanto. Solo, ser feliz y ser la mejor mamá de Eva Luna, y que su negrita sea artista, científica o líder social, lo que quiera, y que no tenga que arrastrar tantas cadenas en la vida. Espera seguir ahorrando para levantar la casa en el lote que compró con su marido.



Y, sobre todo, espera no defraudarse a sí misma.



No traicionarse nunca.



No todo está perdido en Tumaco.



