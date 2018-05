Una historia sobre el pelo malo y el pelo bueno

***

​

“Desde siempre me ha gustado peinar. A veces se llega la una de la mañana y estoy peinando. No lo hago tanto por el dinero, sino por estar con las muchachas. Nos contamos historias, los chismes. Este es un aglutinante social”, dice la Beba mientras trenza el pelo de María José, una de las chicas de Belleza Negra Teens.

En las reuniones, que se hacen los miércoles a las 3 de la tarde, María Elena las invita a imaginarse otras posibilidades. Les habla de cómo cuidarse para evitar un embarazo prematuro, les dice que no son ‘pelimalas’ y les enseña los trucos para mantener un pelo bueno.



Hoy, el grupo se acicala. Las chicas se toman selfis, hablan de cualquier cosa y también de qué quieren ser: arquitectas, fisioterapeutas, médicas. Alguna dice que quiere ser líder comunitaria, como la Beba. Y en un momento, treinta voces recitan Me gritaron negra, un poema de Victoria Santa Cruz:



(…) Y pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me ‘alacié’ el cabello, me ‘polveé’ la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡negra! ¡negra! ¡negra!



Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y qué iba a caer. ¡Negra! ¿Y qué? ¡Negra! Sí, ¡negra soy! De hoy en adelante no quiero ‘laciar’ mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos, que por evitar –según ellos–, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¡Y de qué color!



Las niñas aplauden. Bailan la tonada que inventaron para el poema. Se escucha: “esto me eriza la piel”. La Beba las observa mientras habla de sus planes: compró un lote que se convertirá en salón de belleza. Tendrá tres espejos y tres sillas, y una vitrina para exponer los productos. Y será el punto de encuentro para las niñas.



“Aunque todavía hay hombres que piensan que las mujeres tienen que quedarse todo el día en la casa haciendo aseo, gracias a Dios las mujeres se han podido ir reconociendo en sus derechos. Eso quiero con Belleza Negra Teens”, dice la Beba mientras termina el peinado de María José.



"A la larga, Belleza Teens es mi todo", termina.



NATALIA NOGUERA ÁLVAREZ

Enviada especial de El Tiempo – Jamundí, Valle del Cauca

Twitter: @marttina_a