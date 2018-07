J. Balvin le apuesta al poder de lo urbano en su colección

La enorme fila de personas que esperaban para ingresar a la rueda de prensa de la marca Gef y del reguetonero J. Balvin este martes, en Colombiamoda, daba cuenta de la increíble expectativa que había en torno al debut del cantante como diseñador de moda.

No era para menos. Estamos ante un artista global que ha hecho de lo urbano su bandera y que en más de una ocasión ha declarado su amor por la moda. “Se lo debo a mi madre. Desde pequeño hizo lo que quiso conmigo, lo que le dio la gana. Siempre me ponía prendas y me preguntaba que qué me parecía. En mi parte estética ella tuvo mucho que ver”, dijo el cantante.



Balvin explicó que la colaboración con la marca Gef, la primera en la que participa en todo el proceso creativo (antes trabajó con Esteban Cortázar), se dio de forma muy “fácil”. La colección se presentó por la noche en un lote abandonado en el sur de Medellín intervenido con grafitis. Toda una declaración de intenciones. Muy acorde con la idea que pretendía trasladar el artista: lo urbano como eje, impregnado de la energía de los años 80 y 90 y lleno de color, muchísimo color. “Eso es lo que necesitamos en la vida, el color. Y cambiar la monotonía”, dijo.



La propuesta de Balvin “tiene todo que ver” con su personalidad. Está hecha para hombres, mujeres, jóvenes y niños. Cualquiera que se le mida a los tonos elevados. Aunque es más bien juvenil, muy pensada para el público que más lo sigue. “Espero que les guste”, dijo.



Se trata de ropa que se pone él mismo. De lo contrario, aseguró, no tendría sentido porque no sería real. Es un mensaje de comodidad, de sentirse a gusto en la propia piel y de empezar a dibujar otra estética que redefina lo latino, algo que lo obsesiona. “Es que nos han vendido como si fuéramos mañé. Es hora de cambiar la estética del latino, que nos respeten y que nos den el valor que nos merecemos”.



Consciente de la expectativa que genera su presencia en Colombiamoda, J. Balvin, desprovisto de poses de estrella, se desmarcó del título de diseñador y de ícono de moda. “No lo soy. Solo muestro un punto de mi estética, porque sobre todo yo hago música”. Y sobre las críticas: “Llevo doce años de carrera y ya no estoy pendiente de eso”. Y un mensaje: “La ropa no tiene que influir en el éxito. No eres más exitoso por la forma en la que te vistes”.



En la propuesta de Balvin hay prendas oversize, crop tops, parkas, hoodies, joggers, leggins y accesorios. Prendas por manos colombianas y disponibles desde ya en las tiendas Gef, físicas y online. ¿Qué vendrá después? Más colaboraciones, incluso con firmas extranjeras. Esto no ha hecho más que empezar.

La agenda de este miércoles en las pasarelas

La jornada de pasarelas comienza al mediodía con el espacio Non Stop, donde jóvenes emprendedores pueden mostrar su propuesta. El miércoles, el turno es para Bahamamama, vestidos de baño para mujer, y Cubel, ropa de vanguardia tanto para ellos como para ellas.



Trucco’s Jean presentará las tendencias de su universo jeanwear, donde resaltan las tendencias barroca y active o deportiva, y su línea de talla grandes. En el segmento Chevrolet Fashion Night, estará Andrés Pajón con sus mujeres sofisticadas, reinas de la alfombra roja.



Y la apuesta de la Alcaldía de Medellín-Épica se decanta por una nueva marca: Lugó Lugó, ropa para hombres, con una línea muy fuerte de novios.

También estarán los estudiantes de la Colegiatura, en la pasarela Jóvenes Creadores.

Moda para ‘una gran capa de consumidores’

El diseñador español Custo Dalmau abrió el lunes las pasarelas de la edición 29 de Colombiamoda, la feria del sector textil-confecciones más importante de América Latina, con una colección que desarrolló con la marca Arkitect del Grupo Éxito y su estrategia para democratizar la moda.



“La moda es un fenómeno social, por lo que la intención es llegar a una gran capa de consumidores por medio de este experimento para saber qué tal funciona y empezar a democratizar el sector”, dijo Dalmau.



El modisto, que comenzó a trabajar a principios de la década de los años 80 junto a su hermano David para crear la marca Custo Barcelona, indicó que su participación en Colombiamoda junto a Arkitect es “una colaboración para probar estrategias nuevas en un mundo de negocios cambiante”.



La colección Arkitect by Custo tiene ropa, zapatos, carteras y algunos artículos para el hogar, con prendas que están entre los 30.000 y 150.000 pesos.



“Elegí tres grupos conceptuales. Se trata del grupo étnico, con grises, rojos y negros; el grupo urbano, con blancos y negros, y el grupo deportivo, que incluye blancos y colores vivos como el fucsia, con los cuales deseo llegar a una mujer que quiere diferenciarse y vestirse poniendo de manifiesto su individualidad”, aseguró Dalmau, quien se ha distinguido por el uso del color y la estampación.



La inspiración de Custo, quien por motivos personales no viajó a Medellín y delegó la presentación a David Dalmau, es una mujer joven, innovadora, alegre y que se sabe expresar.



Tanto Custo como David estuvieron en días pasados en la ciudad para supervisar cada detalle de la puesta en escena, elegir a las modelos y conocer a las madres cabeza de familia que trabajan en los 20 talleres que confeccionaron las prendas y en donde se generaron 1.000 empleos directos e indirectos.



Por su parte, la gerente del negocio textil del Grupo Éxito, Irina Jaramillo, comentó que la alianza con Custo Dalmau se concretó en abril del año pasado. A partir de ese momento, dijo, “él nos entregó todas sus grafías y siluetas y nosotros fuimos interpretando su concepto para que fuera una colección con la esencia de Custo y la funcionalidad de Arkitect”.



Durante los últimos 10 años, el Grupo Éxito se ha enfocado en “fortalecer la democratización de la moda consciente, poniendo al alcance de las colombianas ropa con variedad y diseño de alta calidad a precios asequibles mediante la cocreación con reconocidos diseñadores y en el 2018 por primera vez con uno internacional”, manifestó Jaramillo.



Además, para responder a la tendencia mundial denominada “lo veo ahora y lo compro ahora”, la compañía puso a disposición de los compradores la colección a través de su página web y en 35 almacenes Éxito.



TATIANA ESCÁRRAGA

Enviada Especial a Medellín

Con información de EFE