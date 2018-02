'Mujeres, traten de usar ropa discreta': la polémica de la UPB

Las redes sociales amanecieron encendidas por la polémica que generó un comunicado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín después de hacer público un comunicado en el que daba 'consejos' para tener un look 'conveniente' en la universidad.

"¿Qué ropa ponerme para ir a clase en la Universidad? ¿Es más apropiado usar jean, pantalón o falda? ¿Debe primar la comodidad o la elegancia?", se pregunta, en principio, el texto.



A esto, la Universidad misma se responde con consejos como "evitar usar prendas muy ajustadas, evitar ir en vestido como si fueras para una fiesta y, en el caso de las mujeres, evitar usar zapatos altos a no ser que tengas una exposición, trabajo o entrevista que lo requiera y evitar usar minifaldas o shorts y escotes muy profundos".



Y no, ahí no se detiene. El comunicado también recomienda que "(las mujeres traten) de usar ropa discreta, no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores, para eso te sugerimos evitar utilizar escotes profundos, faldas cortas o ropa muy ajustada al cuerpo".



Frente a esto, los usuarios de redes sociales reaccionaron tanto que el hashtag #UPBenFalda ya está en la tercera posición de tendencias en Twitter.

Que no sólo sea #UPBenfalda, mejor #COLOMBIAenfalda porque el machismo y los argumentos de “provocación” los usan en todo el país — Nicolás Arbeláez R. (@nicoarbelaezr) February 8, 2018

Algunos hicieron propuestas concretas para discutir la situación aún más a fondo.

A los de #UPBEnFalda, sería bueno aprovechar el momento para preguntarle a @upbcolombia si tiene algún programa para vigilar conductas inapropiadas/acoso sexual entre estudiantes? Digo, es que con esos muchachos distraídos con los escotes uno no puede confiarse. — Diana Lunareja 🍟 (@dianalunareja) February 8, 2018

Otros usuarios buscaban 'bajarle el tono' a tanta polémica.

Me siento tan segura de mi misma y mis principios de vida que NO necesito ir de falda a @upbcolombia. El que se sintió agredido con la publicación lo invito a que se revise. #UPBenFalda — Paulina Arbeláez (@mpad96) February 8, 2018

Este es el comunicado completo de la Universidad Pontificia Bolivariana:

"¿Cómo vestirse para ir a la Universidad?



¿Qué ropa ponerme para ir a clase en la Universidad? ¿Es más apropiado usar jean, pantalón o falda? ¿Debe primar la comodidad o la elegancia? Estas y muchas otras son las inquietudes que nos surgen en nuestra cotidianidad universitaria.



A la hora de seleccionar el tipo de ropa que usáremos para ir a nuestras clases en la Universidad debemos tener en cuenta aspectos como el clima, el lugar, nuestro estilo personal y las tendencias de la moda que nos ayuden a estar cómodos para cumplir con nuestras tareas estudiantiles.



A continuación, te damos algunas recomendaciones para tu look universitario:

Comodidad



Estudiar en la Universidad implica pasar muchas horas de tu día en el campus, por lo tanto, necesitaras a la hora de vestir tener un estilo muy cómodo que te ayude a sentirte relajado. Para esto te sugerimos:



• Usar zapatos cómodos y confortables como tenis, calzado cerrado, sandalias, botines, entre otros. En el caso de las mujeres se puede evitar utilizar tacones muy altos que te hagan sentir incómoda.



• Utilizar jeans y pantalones, pueden ser clásicos o con estilo desgastado según tu preferencia.



• En el caso de las mujeres, otra prenda que no puede faltar son los leggins, los cuales se aconsejan que sean de un material grueso.



• Trata de usar ropa discreta, no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores, para eso te sugerimos evitar utilizar escotes profundos, faldas cortas o ropa muy ajustada al cuerpo.



• Llevar un bolso amplio que te permita guardar todo lo que necesitas para tus días universitarios.



Define tu estilo

​

Lo más importante es que aprendas a combinar el tipo de ropa que tienes con el clima, el lugar y por su puesto tu estilo personal. Recuerda que es importante que te sientas cómodo con lo que llevas puesto, en caso que no lo estés se verá reflejado en tu apariencia.



Te sugerimos evitar

​

• Usar prendas muy ajustadas.



• Ir vestido como si fueras para una fiesta.



• En el caso de las mujeres usar zapatos altos a no ser que tengas una exposición, trabajo o entrevista que lo requiera.



• Usar minifaldas o shorts y escotes muy profundos.



Por: Comunicaciones Portal UPB".

Redacción VIDA