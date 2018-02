Pilas a la hora de elegir baterías para su hogar

Aunque la tendencia en el mundo es a utilizar pilas recargables, pues resultan más amigables con el medioambiente, en Colombia su uso no es para nada común: un 80 por ciento de las baterías que se utilizan en el país son desechables, no recargables o primarias, y solo un 20 por ciento, las secundarias, pueden tener ‘varias vidas’.

Esto, en parte, se debe a la falta de conocimiento de las ventajas y desventajas de unas y otras, y a que tenemos muchas zonas rurales donde la energía no llega o no es constante.



Para despejar las dudas, hablamos con Susana Uribe, coordinadora de Recopila, el programa que promueve el posconsumo de las pilas, recogiéndolas y llevándolas a un lugar seguro.

¿Qué tipo de pilas hay?



Primero que todo, una pila es un dispositivo que almacena energía química y la convierte en energía eléctrica. Las hay primarias, que tienen reacciones químicas no reversibles, o sea que no se recargan. Están las de zinc/carbón, alcalinas, litio-hierro, litio-dióxido de manganeso.



Las pilas secundarias se basan en reacciones químicas reversibles; estas sí se recargan gracias a un cargador que se conecta a la corriente eléctrica.



¿Qué ventajas tienen las recargables?



Que tienen varios ciclos de vida y no hay que estar comprando una y otra vez. Por lo mismo, ayudan al medioambiente.



¿Cuántos ciclos de vida más?



Depende de la marca y el sistema electroquímico, pero son varios.



¿Todos los tamaños tienen versión recargable?



No todos, por ejemplo las de botón no (las redondas de reloj).



¿Cuánto dura recargarlas?



Entre una o dos horas.



¿Funcionan igual?



Funcionan para lo mismo y de la misma forma, en las mismas condiciones de uso. Las no recargables solo tienen un ciclo de vida; las recargables tienen varios.



¿Son más costosas las recargables?



Un poco más, pero se usan varias veces.



¿Cualquiera de las dos tienen fecha de vencimiento?



Sí, todas las pilas tienen fecha de vencimiento. Como son sistemas electroquímicos, si no se usan se acumulan las sustancias y no funcionan bien después de cierto tiempo.



¿Cómo hacer rendir más las pilas? ¿Hay trucos?



Hay muchos mitos. Las pilas no se recargan ni en el congelador ni con sal, no son prácticas adecuadas. Cuando una pila se saca de un equipo lo que hace es “recuperarse” del drenaje de energía al que estaba sometido con la descarga; ella tiende a nivelar su voltaje y su corriente y cuando la vuelve a utilizar, la pila entrega su energía residual.



¿Se pueden botar a la basura?



No. Tanto las pilas recargables como las que no, tienen un aprovechamiento posterior. En el país solo hay una plata para reciclar las primarias y no hay planta para aprovechar las recargables (tienen componentes distintos). Entonces las secundarias se recogen y se mandan a otros países que sí las procesan.



Entonces, ¿dónde las boto?



En los almacenes Homecenter de todo el país. En Medellín, además, hay varios centros comerciales que tienen recolectores de pilas.



¿En qué se usan los materiales de las pilas?



Para hacer fertilizantes ricos en zinc y manganeso. Los materiales ferrosos se aprovechan en fundición. El plástico y otros tipos de residuos van al relleno sanitario.



¿Por qué se dice que son peligrosas?



No son peligrosas, lo importante es disponerlas de forma adecuada. Muchas veces entran pilas de contrabando que no cumplen el ordenamiento técnico, con metales pesados como mercurio, que sí es perjudicial.

Algunos puntos para tener en la cuenta

* Revise que los contactos en su equipo estén limpios; si es necesario, límpielos con un trapo húmedo y séquelos bien.



* Cuando las pilas ya estén descargadas, retírelas del equipo y disponga de ellas adecuadamente. Si las deja ahí por largo tiempo pueden causar daños.



* Reemplace todas las pilas al mismo tiempo para evitar sobredescargar debido a la diferencia de voltaje y capacidad.



VIDA MODERNA